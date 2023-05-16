https://crimea.ria.ru/20230516/prezentovan-sbornik-poeziya-russkogo-leta-1128763966.html

Презентован сборник "ПоэZия русского лета"

Презентован сборник "ПоэZия русского лета" - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Презентован сборник "ПоэZия русского лета"

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник 16 мая прошла презентация сборника "ПоэZия русского лета". РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T19:42

2023-05-16T19:42

2023-05-16T19:42

культура

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

история

общество

медиагруппа "россия сегодня"

rt

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МОСКВА, 16 мая – Sputnik, Михаил Воробьев. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник 16 мая прошла презентация сборника "ПоэZия русского лета".Она пояснила, что журналистам уже давно было известно о работах пишущих о войне поэтов, но в целом в стране их произведения мало кто читал. Поэтому зародилась идея донести их творчество до широкой публики."Мы надеемся, что эта коллекция поэзии станет частью русского культурного наследия нашего времени, как когда-то становились стихи и песни о Великой Отечественной войне, которые мы все знаем наизусть", – отметила Белкина.Книга уже доступна в крупных книжных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, Алматы и будет дальше распространяться уже по всей России. Ее можно приобрести в книжных сетях "Читай город", "Буквоед", "Лабиринт", "Молодая гвардия", "Московский дом книги", "Торговый дом Москва", "Амиталь" и в других, а также на онлайн-платформах OZON, Wildberries, "Лабиринт" и "Яндекс".Кроме того, с 16 мая и на протяжении месяца все желающие смогут скачать сборник бесплатно на платформе "Литрес".По словам Кожановой, сборник планируется представить 18 мая на XVIII Санкт-Петербургском международном книжном салоне, 3 июня – на книжном фестивале "Красная площадь", а также на Московской международной книжной ярмарке, которая традиционно проходит в конце августа. Будут и презентации книги в книжных магазинах.Часть средств, вырученных от продажи книги, пойдет на проект "Дети войны", который RT ведет уже почти три года. В его рамках пострадавшим детям помогают с лечением и реабилитацией.Один из авторов сборника Дмитрий Артис обратил внимание на то, что у нарисованного на обложке книги повернутого спиной российского солдата есть прототип в реальности.По мнению Артиса, мы очень долгое время жили в эстетике предательства, когда оно возносилось в рамках некого культа."И вдруг наш читатель сказал: "Хватит! Мы уже не можем этого терпеть! Нам нужен тот идеал нормального русского слова, который несет в себе благородство, чистоту, свет и защиту!", – отметил он.Поэт Мария Ватутина назвала сборник литературным историческим событием."Мы встречаемся с людьми в воинских частях, в госпиталях. Ездят ребята за ленточку (на передовую – прим. Sputnik), мы встречаемся с вернувшимися участниками боевых действий. Поэтому мы знаем правду. Мы бы все хотели, чтобы от периода СВО остались наши стихи, а не те".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, история, общество, медиагруппа "россия сегодня", rt