https://crimea.ria.ru/20230606/esche-odin-front-aksenov-o-festivale-velikoe-russkoe-slovo-v-krymu-1129222307.html
Еще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в Крыму
Еще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Еще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в Крыму
Международный фестиваль "Великое русское слово" стал неким знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T18:24
2023-06-06T18:24
2023-06-06T18:24
международный фестиваль "великое русское слово"
русский народ
русский язык
сергей аксенов
владимир константинов
крым
новости крыма
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Великое русское слово" стал неким знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому миру. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Важно сохранить идентичность6 июня отмечается 224-я годовщина со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этот же день в Крыму традиционно открылся XVI Международный фестиваль "Великое русское слово".По информации организаторов проекта, к фестивалю присоединились не только представители из новых российских субъектов - ДНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, но и российские соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Мексики, Польши, Турции.Глава Крыма отметил, что, начиная с 2007 года для многих этот фестиваль стал площадкой для выражения своей позиции, выражения себя, своей идентичности к русским и русскому миру, стал именно той площадкой, на которой все, кому небезразличны русский язык и русская культура, сохранение национальной идентичности русского народа, обсуждали различные подходы, тактики и стратегии, обмениваясь мнениями, и все же "сохранили, удержали нашу идентичность, ту, которую хотели утопить, задушить всегда"."Сегодня НАТО и, в принципе, западный мир выступают против нас, их цель - задавить, уничтожить русские традиции, русскую культуру, нашу страну уничтожить и забыть, что такая страна была… Но нам надо делом, прямыми решительными шагами отстаивать свою правоту. Мы понимаем, что бьемся за свою историческую правду и обязательно добьемся успеха", - подчеркнул Аксенов. Также он уточнил, что для коллективного запада русские – это все жители России, вне зависимости от своей национальности и вероисповедания: "россияне всегда за границей будут считаться русскими".Фестиваль важен для участников СВОТот факт, что XVI Международный фестиваль "Великое русское слово" проходит в условиях СВО, лишь подчеркивает его важность. Такую мысль высказал и председатель крымского парламента Владимир Константинов."Сегодня фестиваль проходит в условиях спецоперации, в условиях войны Запада против России, обострились все вопросы, которые стояли и в прежние годы", - отметил он на заседании Госсовета.По его словам, нелюбовь запада к России превратилась в ненависть, а потом и в нацизм. Также "русофобия стала государственной идеей" соседней страны, потому что "никакой другой идеи у них нет"."Сейчас для нас нет ничего важнее, чем определить нашу будущую судьбу, судьбу нашей Родины, определить, каким путем мы движемся и что будет с нами. Будем ли мы им (Западу – ред.) подражать и когда-то падем на колени или Россия отстроит свой мир. Мы знаем, что нам нужно делать и куда двигаться", - заявил политик.Отвечая на вопрос РИА Новости Крым о том, сколько потребуется времени, чтобы "отстроить свой мир", спикер регионального парламента подчеркнул: "Очень важно нам не сбиться с пути, и тогда сроки будут очень короткими".В свою очередь сенатор от ДНР Наталья Никонорова, отметила, что такие мероприятия как фестиваль "Великое русское слово" сейчас особенно нужны, поскольку служат единению общества."Есть реальный фронт и есть гуманитарный фронт, да. И я считаю, что эти два фронта одинаково важны, потому что, если бы мы на гуманитарном фронте не допустили определенные упущения, вряд ли случился бы и реальный фронт", - полагает Никонорова.Сенатор уточнила, что не впервые участвует в фестивале, и =для новых российских территорий он наполнен особенным смыслом.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языкеОтрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине
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международный фестиваль "великое русское слово", русский народ, русский язык, сергей аксенов, владимир константинов, крым, новости крыма, общество, новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Великое русское слово" стал неким знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому миру. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Важно сохранить идентичность
6 июня отмечается 224-я годовщина
со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этот же день в Крыму традиционно открылся XVI Международный фестиваль "Великое русское слово".
По информации организаторов проекта, к фестивалю присоединились не только представители из новых российских субъектов - ДНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, но и российские соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Мексики, Польши, Турции.
"Международный фестиваль "Великое русское слово" уже стал знаковым событием, а сегодня это еще и "гуманитарный фронт, медийный фронт, и он очень важен", - сказал Аксенов на торжественном собрании, приуроченном к Пушкинскому дню и Дню русского языка.
Глава Крыма отметил, что, начиная с 2007 года для многих этот фестиваль стал площадкой для выражения своей позиции, выражения себя, своей идентичности к русским и русскому миру, стал именно той площадкой, на которой все, кому небезразличны русский язык и русская культура, сохранение национальной идентичности русского народа, обсуждали различные подходы, тактики и стратегии, обмениваясь мнениями, и все же "сохранили, удержали нашу идентичность, ту, которую хотели утопить, задушить всегда".
"Сегодня НАТО и, в принципе, западный мир выступают против нас, их цель - задавить, уничтожить русские традиции, русскую культуру, нашу страну уничтожить и забыть, что такая страна была… Но нам надо делом, прямыми решительными шагами отстаивать свою правоту. Мы понимаем, что бьемся за свою историческую правду и обязательно добьемся успеха", - подчеркнул Аксенов.
Также он уточнил, что для коллективного запада русские – это все жители России, вне зависимости от своей национальности и вероисповедания: "россияне всегда за границей будут считаться русскими".
Фестиваль важен для участников СВО
Тот факт, что XVI Международный фестиваль "Великое русское слово" проходит в условиях СВО, лишь подчеркивает его важность. Такую мысль высказал и председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Сегодня фестиваль проходит в условиях спецоперации, в условиях войны Запада против России, обострились все вопросы, которые стояли и в прежние годы", - отметил он на заседании Госсовета.
По его словам, нелюбовь запада к России превратилась в ненависть, а потом и в нацизм. Также "русофобия стала государственной идеей" соседней страны, потому что "никакой другой идеи у них нет".
"Сейчас для нас нет ничего важнее, чем определить нашу будущую судьбу, судьбу нашей Родины, определить, каким путем мы движемся и что будет с нами. Будем ли мы им (Западу – ред.) подражать и когда-то падем на колени или Россия отстроит свой мир. Мы знаем, что нам нужно делать и куда двигаться", - заявил политик.
Отвечая на вопрос РИА Новости Крым
о том, сколько потребуется времени, чтобы "отстроить свой мир", спикер регионального парламента подчеркнул: "Очень важно нам не сбиться с пути, и тогда сроки будут очень короткими".
В свою очередь сенатор от ДНР Наталья Никонорова, отметила, что такие мероприятия как фестиваль "Великое русское слово" сейчас особенно нужны, поскольку служат единению общества.
"Есть реальный фронт и есть гуманитарный фронт, да. И я считаю, что эти два фронта одинаково важны, потому что, если бы мы на гуманитарном фронте не допустили определенные упущения, вряд ли случился бы и реальный фронт", - полагает Никонорова.
Сенатор уточнила, что не впервые участвует в фестивале, и =для новых российских территорий он наполнен особенным смыслом.
"Для нас это очень важно, потому что в самом начале нашей борьбы, в период непризнанности ДНР и ЛНР, мы чувствовали эту руку помощи и этот мостик поддержки от Крыма. Для нас "Великое русское слово" - это не просто фестиваль, а русский язык не просто государственный язык – это один из символов нашей борьбы, наш ориентир, наша опора", - резюмировала она.
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