https://crimea.ria.ru/20230606/esche-odin-front-aksenov-o-festivale-velikoe-russkoe-slovo-v-krymu-1129222307.html

Еще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в Крыму

Еще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Еще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в Крыму

Международный фестиваль "Великое русское слово" стал неким знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T18:24

2023-06-06T18:24

2023-06-06T18:24

международный фестиваль "великое русское слово"

русский народ

русский язык

сергей аксенов

владимир константинов

крым

новости крыма

общество

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129222660_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd14a0868551511083c2245d6aa28c47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Великое русское слово" стал неким знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому миру. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Важно сохранить идентичность6 июня отмечается 224-я годовщина со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этот же день в Крыму традиционно открылся XVI Международный фестиваль "Великое русское слово".По информации организаторов проекта, к фестивалю присоединились не только представители из новых российских субъектов - ДНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, но и российские соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Мексики, Польши, Турции.Глава Крыма отметил, что, начиная с 2007 года для многих этот фестиваль стал площадкой для выражения своей позиции, выражения себя, своей идентичности к русским и русскому миру, стал именно той площадкой, на которой все, кому небезразличны русский язык и русская культура, сохранение национальной идентичности русского народа, обсуждали различные подходы, тактики и стратегии, обмениваясь мнениями, и все же "сохранили, удержали нашу идентичность, ту, которую хотели утопить, задушить всегда"."Сегодня НАТО и, в принципе, западный мир выступают против нас, их цель - задавить, уничтожить русские традиции, русскую культуру, нашу страну уничтожить и забыть, что такая страна была… Но нам надо делом, прямыми решительными шагами отстаивать свою правоту. Мы понимаем, что бьемся за свою историческую правду и обязательно добьемся успеха", - подчеркнул Аксенов. Также он уточнил, что для коллективного запада русские – это все жители России, вне зависимости от своей национальности и вероисповедания: "россияне всегда за границей будут считаться русскими".Фестиваль важен для участников СВОТот факт, что XVI Международный фестиваль "Великое русское слово" проходит в условиях СВО, лишь подчеркивает его важность. Такую мысль высказал и председатель крымского парламента Владимир Константинов."Сегодня фестиваль проходит в условиях спецоперации, в условиях войны Запада против России, обострились все вопросы, которые стояли и в прежние годы", - отметил он на заседании Госсовета.По его словам, нелюбовь запада к России превратилась в ненависть, а потом и в нацизм. Также "русофобия стала государственной идеей" соседней страны, потому что "никакой другой идеи у них нет"."Сейчас для нас нет ничего важнее, чем определить нашу будущую судьбу, судьбу нашей Родины, определить, каким путем мы движемся и что будет с нами. Будем ли мы им (Западу – ред.) подражать и когда-то падем на колени или Россия отстроит свой мир. Мы знаем, что нам нужно делать и куда двигаться", - заявил политик.Отвечая на вопрос РИА Новости Крым о том, сколько потребуется времени, чтобы "отстроить свой мир", спикер регионального парламента подчеркнул: "Очень важно нам не сбиться с пути, и тогда сроки будут очень короткими".В свою очередь сенатор от ДНР Наталья Никонорова, отметила, что такие мероприятия как фестиваль "Великое русское слово" сейчас особенно нужны, поскольку служат единению общества."Есть реальный фронт и есть гуманитарный фронт, да. И я считаю, что эти два фронта одинаково важны, потому что, если бы мы на гуманитарном фронте не допустили определенные упущения, вряд ли случился бы и реальный фронт", - полагает Никонорова.Сенатор уточнила, что не впервые участвует в фестивале, и =для новых российских территорий он наполнен особенным смыслом.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языкеОтрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине

https://crimea.ria.ru/20230601/v-kieve-zamenyat-pushkina-na-stusa-a-gorkogo--na-grushevskogo-1129116933.html

https://crimea.ria.ru/20230523/putin-nazval-znachenie-spetsoperatsii-dlya-rossii-i-ee-naroda-1128907422.html

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный фестиваль "великое русское слово", русский народ, русский язык, сергей аксенов, владимир константинов, крым, новости крыма, общество, новые регионы россии