https://crimea.ria.ru/20230516/vinovat-pushkin-v-kieve-byust-russkomu-poetu-zamenyat-olenoy-teligoy-1128734033.html

Виноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?

Виноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой? - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Виноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?

РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T07:28

2023-05-16T07:28

2023-05-16T07:28

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В Киеве на станции метро "Университетская" бюсты российских деятелей культуры и науки закрыли деревянными ящиками. Репрессиям предали Пушкина, Ломоносова, Менделеева и Горького. Какой-то шутник, комментируя этот факт в соцсетях, написал: "Водку Менделеев придумал, пусть от нее тоже откажутся". Но, видимо, не отказались, поскольку маразм продолжается – на прошлой неделе киевская администрация запустила опрос в приложении "Киев цифровой", в котором киевлянам предложили выбрать "русским" бюстам равноценную, с их точки зрения, украинскую замену.Кто все эти люди?Итак, кем же заменят фигуры выдающихся русских деятелей на станции метро "Университетская":Вместо Пушкина - Елена Телига, Василий Стус, Иван Миколайчук, Леся Украинка и Казимир Малевич.Вместо Менделеева - князь Константин Островский, Петр Могила, Николай Пирогов, Богдан Ступка, князь Ярослав Мудрый.Вместо Ломоносова - Наталья Полонская-Василенко, Михаил Кравчук, Иван Пулюй, Владимир Антонович, Агатангел Крымский, князь Владимир Великий;Вместо Горького - Михаил Драгоманов, Юрий Ильенко, Михаил Грушевский, Константин Ушинский или Василий Сухомлинский.Скажу откровенно: по большинству из этих фамилий пришлось просить помощи всемирной сети. Ибо Ломоносов в представлении не нуждается, а вот кто-такая Полонская-Василенко? Михаил Кравчук? Иван Пулюй? Это без подготовки не скажешь.На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке >>О некоторых людях из этого списка нам рассказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КФУ Андрей Ишин. Например, про Олену Телигу, которую в соседней стране поставили в один ряд с Пушкиным:Далеко не бесспорной историк назвал фигуру князя Константина Острожского, которым предлагается заменить автора Периодической системы химических элементов. В свое время он изменил присяге Великому Московскому князю Василию III, активно участвовал в войнах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой против России. Видимо, именно это и дает ему право в глазах современных украинцев называться выдающимся историческим деятелем.Удивляет в этом списке другое, а именно – наличие в нем известного русского педагога Константина Ушинского, не менее известного советского – Василия Сухомлинского, русского и советского художника польского происхождения Казимира Малевича, а также великих киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого."Я с удивлением увидел в этом списке крестителя Руси князя Владимира Великого и Ярослава Мудрого. Правда, мне не совсем понятно, какое отношение эти люди имеют к нынешней Украине. Они руководили древнерусским государством, когда слово "Украина" еще не звучало даже в летописях. Впервые слово "Украина" прозвучит только в конце 12 века и то, как некая "окраина", пограничная земля. Это, конечно попытка узурпировать память этих великих людей", - удивляется доктор исторических наук.Но что же остается делать великим украинизаторам, если дерусифицироваться надо, а заменить русских некем?Бескультурье отменыСама по себе замена бюстов в киевском метро не привлекла бы такого пристального внимания, если бы осталась единичным, частным случаем. Но это, к сожалению, часть большого западного проекта, цель которого – окончательно разорвать духовное единство русского и украинского народа. Образно говоря, разрушить дом общей культуры и построить новый, незалэжный, то бишь по украинской терминологии - европейский. Но пока, к сожалению, получается только разрушить."Киев под руководством своих западных хозяев реализует очередной акт культурного суицида, продолжая предпринимать различные усилия в рамках так называемых "культуры отмены" и "культуры замены". Это, конечно, западное словоблудие, так как на самом деле происходит не "культура отмены", а отмена культуры. Руководство страны ввергло своих граждан в эпоху мракобесия", - так происходящее оценила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Наталья Киселева.С кем останется украинское общество, отказавшись от Пушкина, Толстого, Менделеева, Достоевского, Горького, Ломоносова, Суворова, Ватутина, Потемкина и многих, многих других? Много ли равнозначных деятелей было в украинской истории? Нет ответа."Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала >>"Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут…" - писал когда-то классик русской литературы в поэме "Полтава". Писал с огромной любовью к Малороссии, которую знал и любил, которую воспевал в стихах не раз и не два. Он и подумать, наверное, не мог, что когда-нибудь украинцы отплатят ему за это черной неблагодарностью. Но эти времена настали: памятники ему на Украине снесли, улицы, названные в его честь, переименовали, из школьной программы выбросили.А между тем некоторые пушкинские строки врагам России все же стоило бы помнить. Например, вот эти:Вы грозны на словах — попробуйте на деле!Иль старый богатырь, покойный на постеле,Не в силах завинтить свой измаильский штык?Иль русского царя уже бессильно слово?Иль нам с Европой спорить ново?Иль русский от побед отвык?Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,От финских хладных скал до пламенной Колхиды,От потрясенного КремляДо стен недвижного Китая,Стальной щетиною сверкая,Не встанет русская земля?..Так высылайте ж к нам, витии,Своих озлобленных сынов:Есть место им в полях России,Среди нечуждых им гробов.А. С. Пушкин, "Клеветникам России". 1831 г.

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

https://crimea.ria.ru/20220417/akh-kakaya-doblest---s-pamyatnikami-voevat---doch-marshala-zhukova-1122971822.html

https://crimea.ria.ru/20230403/ukrainskie-sledy-v-rossiyskom-krymu-beregut-i-sokhranyayut-1127948754.html

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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