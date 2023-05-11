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Кем в Киеве заменят бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и Горького - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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Кем в Киеве заменят бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и Горького
Кем в Киеве заменят бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и Горького - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Кем в Киеве заменят бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и Горького
Городской совет Киева запустил опрос в приложении "Киев Цифровой", где жителям украинской столицы предлагается выбрать, кем заменить бюсты Пушкина, Ломоносова,... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T14:12
2023-05-11T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Городской совет Киева запустил опрос в приложении "Киев Цифровой", где жителям украинской столицы предлагается выбрать, кем заменить бюсты Пушкина, Ломоносова, Горького и Менделеева на станции метро "Университет". Об этом в Telegram сообщил заместитель мэра Киева Петр Оленич.В прошлом году бюсты российских деятелей на этой станции закрыли деревянными щитами. Открытыми остались фигуры Григория Сковороды, Тараса Шевченко, Ивана Франко и Александра Богомольца. Последний - выдающийся советский и украинский патофизиолог, 7-й президент Академии наук Украины и вице-президент Академии Наук СССР, Герой Социалистического Труда и лауреат Сталинской премии первой степени.На замену выдающихся российских деятелей предлагаются следующие кандидатуры:Вместо Пушкина - Елена Телига, Василий Стус, Иван Миколайчук, Леся Украинка или Казимир Малевич;Вместо Менделеева - князь Константин Островский, Петр Могила, Николай Пирогов, Богдан Ступка, князь Ярослав Мудрый;Вместо Ломоносова - Наталья Полонская-Василенко, Михаил Кравчук, Иван Пулюй, Владимир Антонович, Агатангел Крымский или князь Владимир Великий;Вместо Горького - Михаил Драгоманов, Юрий Ильенко, Михаил Грушевский, Константин Ушинский или Василий Сухомлинский.Опрос продолжится до 24 мая 2023 года, но уже сейчас в нем лидируют святой равноапостольный князь Владимир и святой благоверный князь Ярослав Мудрый (38 и 30 процентов соответственно), сообщает Союз православных журналистов.Примечательно, что памятник князю Владимиру Великому, бюст которого теперь предлагается установить в метро, несколько раз становился жертвой вандалов. В 2017 году на сайте той же киевской городской администрации была зарегистрирована петиция о его сносе, авторы которой называли Святого Владимира "самозванцем", убившим законного князя Ярополка и захватившим престол в Киеве.Понять логику украинских преобразователей истории иногда бывает довольно сложно. Так, недавно в Каменец-Подольском предложили переименовать в честь униатского святого Иосафата Кунцевича православный собор Александра Невского, который был князем киевским с 1249 по 1263 год. В Киеве изменили все "советские" топонимы, улица Карла Маркса - Гуцульской, а Питерская – Лондонской.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира""Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня ПобедыВ Крыму оценили отмену на Украине Дня Победы 9 мая
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украина, политика, общество, культура, россия, новости, киев
Кем в Киеве заменят бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и Горького

В Киеве бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и Горького заменят "выдающимися украинцами"

14:12 11.05.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Городской совет Киева запустил опрос в приложении "Киев Цифровой", где жителям украинской столицы предлагается выбрать, кем заменить бюсты Пушкина, Ломоносова, Горького и Менделеева на станции метро "Университет". Об этом в Telegram сообщил заместитель мэра Киева Петр Оленич.
В прошлом году бюсты российских деятелей на этой станции закрыли деревянными щитами. Открытыми остались фигуры Григория Сковороды, Тараса Шевченко, Ивана Франко и Александра Богомольца. Последний - выдающийся советский и украинский патофизиолог, 7-й президент Академии наук Украины и вице-президент Академии Наук СССР, Герой Социалистического Труда и лауреат Сталинской премии первой степени.
На замену выдающихся российских деятелей предлагаются следующие кандидатуры:
Вместо Пушкина - Елена Телига, Василий Стус, Иван Миколайчук, Леся Украинка или Казимир Малевич;
Вместо Менделеева - князь Константин Островский, Петр Могила, Николай Пирогов, Богдан Ступка, князь Ярослав Мудрый;
Вместо Ломоносова - Наталья Полонская-Василенко, Михаил Кравчук, Иван Пулюй, Владимир Антонович, Агатангел Крымский или князь Владимир Великий;
Вместо Горького - Михаил Драгоманов, Юрий Ильенко, Михаил Грушевский, Константин Ушинский или Василий Сухомлинский.
Опрос продолжится до 24 мая 2023 года, но уже сейчас в нем лидируют святой равноапостольный князь Владимир и святой благоверный князь Ярослав Мудрый (38 и 30 процентов соответственно), сообщает Союз православных журналистов.
Примечательно, что памятник князю Владимиру Великому, бюст которого теперь предлагается установить в метро, несколько раз становился жертвой вандалов. В 2017 году на сайте той же киевской городской администрации была зарегистрирована петиция о его сносе, авторы которой называли Святого Владимира "самозванцем", убившим законного князя Ярополка и захватившим престол в Киеве.
"Поэтому памятник… откровенно неуместен как знак всестороннего унижения достоинства киевлян и вообще украинцев. Вместо него следовало бы возвести памятник жертвам Крещения Руси 990 года", - цитирует документ "РИА Новости".
Понять логику украинских преобразователей истории иногда бывает довольно сложно. Так, недавно в Каменец-Подольском предложили переименовать в честь униатского святого Иосафата Кунцевича православный собор Александра Невского, который был князем киевским с 1249 по 1263 год. В Киеве изменили все "советские" топонимы, улица Карла Маркса - Гуцульской, а Питерская – Лондонской.
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