https://crimea.ria.ru/20230508/v-krymu-otsenili-otmenu-na-ukraine-dnya-pobedy-9-maya-1128607439.html

В Крыму оценили отмену на Украине Дня Победы 9 мая

В Крыму оценили отмену на Украине Дня Победы 9 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2023

В Крыму оценили отмену на Украине Дня Победы 9 мая

Отмена на Украине Дня Победы 9 мая – решение подлое, но ожидаемое, так как "этот великий праздник к бандеровской власти не имеет никакого отношения". Об этом... РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T12:56

2023-05-08T12:56

2023-05-08T12:56

сергей аксенов

украина

владимир зеленский (президент украины)

день победы

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крым

новости крыма

общество

история

вторая мировая война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Отмена на Украине Дня Победы 9 мая – решение подлое, но ожидаемое, так как "этот великий праздник к бандеровской власти не имеет никакого отношения". Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, День Победы, который традиционно отмечался 9 мая, – это праздник наследников победителей, в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами СССР "сломал хребет нацизму".По его словам, к победе над нацизмом "отвратительные ценности современной Европы", к которым так мечтает приобщиться сегодня нацистский режим в Киеве, не имеют никакого отношения. И что это за ценности, "все отлично знают", добавил глава республики.Ранее 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что своим указом установил на Украине 9 мая Днем Европы. Читайте также на РИА Новости Крым:Песни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье

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2023

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