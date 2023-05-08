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В Крыму оценили отмену на Украине Дня Победы 9 мая
В Крыму оценили отмену на Украине Дня Победы 9 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2023
В Крыму оценили отмену на Украине Дня Победы 9 мая
Отмена на Украине Дня Победы 9 мая – решение подлое, но ожидаемое, так как "этот великий праздник к бандеровской власти не имеет никакого отношения". Об этом... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T12:56
2023-05-08T12:56
2023-05-08T12:56
сергей аксенов
украина
владимир зеленский (президент украины)
день победы
новости
крым
новости крыма
общество
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Отмена на Украине Дня Победы 9 мая – решение подлое, но ожидаемое, так как "этот великий праздник к бандеровской власти не имеет никакого отношения". Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам Аксенова, День Победы, который традиционно отмечался 9 мая, – это праздник наследников победителей, в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами СССР "сломал хребет нацизму".По его словам, к победе над нацизмом "отвратительные ценности современной Европы", к которым так мечтает приобщиться сегодня нацистский режим в Киеве, не имеют никакого отношения. И что это за ценности, "все отлично знают", добавил глава республики.Ранее 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что своим указом установил на Украине 9 мая Днем Европы. Читайте также на РИА Новости Крым:Песни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье
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сергей аксенов, украина, владимир зеленский (президент украины), день победы, новости, крым, новости крыма, общество, история, вторая мировая война, великая отечественная война
В Крыму оценили отмену на Украине Дня Победы 9 мая
Это не их праздник: в Крыму прокомментировали отмену Дня Победы 9 мая на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Отмена на Украине Дня Победы 9 мая – решение подлое, но ожидаемое, так как "этот великий праздник к бандеровской власти не имеет никакого отношения". Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, День Победы, который традиционно отмечался 9 мая, – это праздник наследников победителей, в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами СССР "сломал хребет нацизму".
"Решение подлое, но ожидаемое... К бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения. Они не победители, а вечно проигравшие – и тогда, и сегодня. День Победы – не их ценность", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, к победе над нацизмом "отвратительные ценности современной Европы", к которым так мечтает приобщиться сегодня нацистский режим в Киеве, не имеют никакого отношения. И что это за ценности, "все отлично знают", добавил глава республики.
Ранее 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил
, что своим указом установил на Украине 9 мая Днем Европы.
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