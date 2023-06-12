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Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизации - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизации
Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизации - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизации
В отличие от западной демократии, готовой задавить любую другую мысль и культуру, которая на вписывается в человеконенавистническую идею превосходства западной... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T08:54
2023-06-12T08:54
радио "спутник в крыму"
светлана савченко
культура
общество
международный фестиваль "великое русское слово"
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В отличие от западной демократии, готовой задавить любую другую мысль и культуру, которая на вписывается в человеконенавистническую идею превосходства западной цивилизации, русский мир – это идея спасения, тот маяк, на который нужно ориентироваться, чтобы выжить и сохранить свою национальную идентичность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала советник председателя Госсовета Республики Крым, историк Светлана Савченко.Русский мир как маяк6 июня мир отметил 224-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этот же день в Крыму традиционно открылся XVI Международный фестиваль "Великое русское слово".Глава Крыма Сергей Аксенов назвал его знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому миру.По информации организаторов проекта, к фестивалю присоединились не только представители из новых российских субъектов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но и российские соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Мексики, Польши, Турции.И уточнила, что речь идет, в первую очередь, о сотрудничестве с "традиционными обществами, которые сохраняют божественную природу человека". Западная цивилизация, по ее мнению, идет по гибельному пути, потому что они пытаются извратить саму природу человека, что особенно страшно.По ее мнению, сейчас в страданиях и муках рождается некая новая мировая система, которая на десятилетия определит развитие человечества и наших цивилизаций.Украина с кувалдой"Фестиваль "Великое русское слово" начинался 16 лет назад как ответ здесь, в Крыму, тем, кто хотел уничтожить русский язык, русскую культуру, русское слово. Тем, кто хотел нанести удар в самый корень нашей цивилизации", - рассказала Савченко.Также она вспомнила, что начинался фестиваль с семинаров преподавателей-русистов, филологов, преподавателей русского языка и литературы и с российско-украинского форума "Взаимодействие", где на площадке в Ялте организаторы фестиваля пытались наладить диалог экспертов и политиков из России и Украины, ближнего и дальнего зарубежья, хотели сохранить единство народов.По ее мнению, сегодня великое русское слово звучит как опора для всей российской самоидентификации и "самостояния" России, ведь русская культура, веками складывающаяся из разных культур большой и великой страны, имеет значение для всех народов и народностей, населяющих ее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на ГрушевскогоВиноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
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светлана савченко, культура, общество, международный фестиваль "великое русское слово", новости крыма, государственный совет рк (госсовет), русский язык
Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизации

Савченко: русский мир поможет народам выжить и сохранить свою национальную идентичность

08:54 12.06.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В отличие от западной демократии, готовой задавить любую другую мысль и культуру, которая на вписывается в человеконенавистническую идею превосходства западной цивилизации, русский мир – это идея спасения, тот маяк, на который нужно ориентироваться, чтобы выжить и сохранить свою национальную идентичность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала советник председателя Госсовета Республики Крым, историк Светлана Савченко.

Русский мир как маяк

6 июня мир отметил 224-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этот же день в Крыму традиционно открылся XVI Международный фестиваль "Великое русское слово".
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал его знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому миру.
По информации организаторов проекта, к фестивалю присоединились не только представители из новых российских субъектов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но и российские соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Мексики, Польши, Турции.

"Русский мир для нас – это идея спасения, идея маяка, на который нужно ориентироваться. Наша страна - пример того, как нужно и можно сотрудничать на равных с теми государствами и народами, которые готовы к этому сотрудничеству и ставят идею равноправного партнерства и уважения во главу всего", - отметила Савченко.

И уточнила, что речь идет, в первую очередь, о сотрудничестве с "традиционными обществами, которые сохраняют божественную природу человека". Западная цивилизация, по ее мнению, идет по гибельному пути, потому что они пытаются извратить саму природу человека, что особенно страшно.
По ее мнению, сейчас в страданиях и муках рождается некая новая мировая система, которая на десятилетия определит развитие человечества и наших цивилизаций.
Глава Крыма Сергей Аксенов
6 июня, 18:24
Еще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в Крыму

Украина с кувалдой

"Фестиваль "Великое русское слово" начинался 16 лет назад как ответ здесь, в Крыму, тем, кто хотел уничтожить русский язык, русскую культуру, русское слово. Тем, кто хотел нанести удар в самый корень нашей цивилизации", - рассказала Савченко.
Также она вспомнила, что начинался фестиваль с семинаров преподавателей-русистов, филологов, преподавателей русского языка и литературы и с российско-украинского форума "Взаимодействие", где на площадке в Ялте организаторы фестиваля пытались наладить диалог экспертов и политиков из России и Украины, ближнего и дальнего зарубежья, хотели сохранить единство народов.
"К сожалению, не получилось. Мы это видели уже тогда: Украину целенаправленно затачивали на то, чтобы стать инструментом, кувалдой, которая будет разносить в щепки русский мир", - вспомнила Савченко.
По ее мнению, сегодня великое русское слово звучит как опора для всей российской самоидентификации и "самостояния" России, ведь русская культура, веками складывающаяся из разных культур большой и великой страны, имеет значение для всех народов и народностей, населяющих ее.
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