https://crimea.ria.ru/20230612/russkiy-mir--eto-ideya-spaseniya-istorik-o-razlome-evropeykoy-tsivilizatsii-1129254983.html

Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизации

Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизации - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизации

В отличие от западной демократии, готовой задавить любую другую мысль и культуру, которая на вписывается в человеконенавистническую идею превосходства западной... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T08:54

2023-06-12T08:54

2023-06-12T08:54

радио "спутник в крыму"

светлана савченко

культура

общество

международный фестиваль "великое русское слово"

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

русский язык

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В отличие от западной демократии, готовой задавить любую другую мысль и культуру, которая на вписывается в человеконенавистническую идею превосходства западной цивилизации, русский мир – это идея спасения, тот маяк, на который нужно ориентироваться, чтобы выжить и сохранить свою национальную идентичность. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала советник председателя Госсовета Республики Крым, историк Светлана Савченко.Русский мир как маяк6 июня мир отметил 224-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этот же день в Крыму традиционно открылся XVI Международный фестиваль "Великое русское слово".Глава Крыма Сергей Аксенов назвал его знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому миру.По информации организаторов проекта, к фестивалю присоединились не только представители из новых российских субъектов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но и российские соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Мексики, Польши, Турции.И уточнила, что речь идет, в первую очередь, о сотрудничестве с "традиционными обществами, которые сохраняют божественную природу человека". Западная цивилизация, по ее мнению, идет по гибельному пути, потому что они пытаются извратить саму природу человека, что особенно страшно.По ее мнению, сейчас в страданиях и муках рождается некая новая мировая система, которая на десятилетия определит развитие человечества и наших цивилизаций.Украина с кувалдой"Фестиваль "Великое русское слово" начинался 16 лет назад как ответ здесь, в Крыму, тем, кто хотел уничтожить русский язык, русскую культуру, русское слово. Тем, кто хотел нанести удар в самый корень нашей цивилизации", - рассказала Савченко.Также она вспомнила, что начинался фестиваль с семинаров преподавателей-русистов, филологов, преподавателей русского языка и литературы и с российско-украинского форума "Взаимодействие", где на площадке в Ялте организаторы фестиваля пытались наладить диалог экспертов и политиков из России и Украины, ближнего и дальнего зарубежья, хотели сохранить единство народов.По ее мнению, сегодня великое русское слово звучит как опора для всей российской самоидентификации и "самостояния" России, ведь русская культура, веками складывающаяся из разных культур большой и великой страны, имеет значение для всех народов и народностей, населяющих ее.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на ГрушевскогоВиноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке

https://crimea.ria.ru/20230606/esche-odin-front-aksenov-o-festivale-velikoe-russkoe-slovo-v-krymu-1129222307.html

https://crimea.ria.ru/20230509/russkie-pesni-voennykh-let-speli-molodye-ispolniteli-iz-raznykh-stran-mira-1128565605.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана савченко, культура, общество, международный фестиваль "великое русское слово", новости крыма, государственный совет рк (госсовет), русский язык