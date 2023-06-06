https://crimea.ria.ru/20230606/Pushkin-i-Krym--zemli-poludennoy-volshebnye-kraya-1105424327.html

Пушкин и Крым: "… земли полуденной волшебные края"

Пушкин и Крым: "… земли полуденной волшебные края" - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Пушкин и Крым: "… земли полуденной волшебные края"

6 июня отмечается 224-я годовщина со дня рождения великого русского поэта Пушкина. О его пребывании в Крыму написаны тонны диссертаций и книг, исследован... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-06T08:29

2023-06-06T08:29

2023-06-05T11:14

крым в истории: секреты, факты, фото

александр пушкин

культура

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 6 июня отмечается 224-я годовщина со дня рождения великого русского поэта Пушкина. О его пребывании в Крыму написаны тонны диссертаций и книг, исследован буквально каждый шаг его нахождения на полуострове, куда он прибыл в августе 1820 года и провел здесь три недели вместе с семьей генерала Николая Раевского, с сыном которого был дружен.Кроме сочиненных и навеянных нахождением на полуострове произведений, ценность представляют записки и письма поэта. Это своеобразный путеводитель по Крыму.Дело в том, что в первой половине XIX века еще не существовало никакого путеводителя о Крыме. Этот край, на тот момент присоединенный к Российской империи всего чуть более трех десятков лет, продолжал оставаться для россиян загадочной землей.В своих письмах Пушкин рассказывает о посещении Керчи, куда он и его спутники прибыли с Тамани. Пребывание в этом городе ему не очень сильно понравилось: "...Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи – и только".Пушкин и его спутники осмотрели развалины древней крепости на горе Митридат, посетили Золотой курган. В память о пребывании Александра Сергеевича в городе в 1937 году керченская улица Мечетная была переименована в Пушкинскую. Имя поэта носят также Историко-археологический музей, городская юношеская библиотека №1 и Драматический театр. 18 сентября 1999 года на набережной, где в начале XIX века была пристань, к которой причалил парусник, доставивший с Тамани путешественников, был установлен памятник, спроектированный известным крымским скульптором Романом Сердюком.В Феодосию добирались по почтовому тракту. Здесь останавливались в усадьбе Семена Броневского, бывшего градоначальника и основателя музея древностей. В этом городе именем поэта названы сквер и грот, также ему установлен памятник.Из Феодосии на военном корвете "Або" путешественники отправились в Гурзуф, проплывая вдоль побережья, в том числе мимо Алушты. Позже, уже в 1957 году, здесь в селе Пушкино, на трассе Симферополь – Ялта на площадке с видом на море, был установлен бюст поэту, а на мемориальной стеле высечены слова из поэмы "Евгений Онегин".Увиденные с моря крымские берега оказали на Александра Сергеевича такое впечатление, что из под пера у него вышла элегия "Погасло дневное светило". В ней есть такие строки:"Погасло дневное светило На море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной, угрюмый океан.Я вижу берег отдаленный, Земли полуденной волшебные края; С волненьем и тоской туда стремлюся я,Воспоминаньем упоенный…"В Гурзуфе путешественники остановились в имении Ришелье. Это был единственный на то время дом европейского типа на Южном берегу Крыма.В этом поселке многое связано с именем великого поэта, который провел здесь несколько недель летом и осенью 1820 года. В 1989 году в доме Ришелье был открыт музей Пушкина.У начала парка, недалеко от входных ворот, растет группа оливковых деревьев – это одно из мест Гурзуфа, связанных с именем Пушкина. Под этими оливами поэт любил гулять, любуясь морем. На парапете беседки установлены его бюст и мемориальная доска с надписью: "Здесь был А.С. Пушкин".Около дома Ришелье сохранился кипарис, о котором поэт писал в письме Антону Дельвигу, и пушкинский платан, посаженный в 1838 году, в первую годовщину смерти поэта.Живя в Гурзуфе, Пушкин часто совершал прогулки вдоль побережья и в горы, ездил верхом к вершине Аю-Дага. Узкая охотничья тропа, вьющаяся по скалистому склону Медведь-горы, по которой ездил Пушкин, уже в начале XX века называлась Пушкинской. К мысу Суук-Су "Холодная вода", где есть живописные гроты, выдолбленные прибоем в скалах, поэт подплывал на лодке.Также в Крыму поэт посетил Бахчисарай и Ханский дворец. Память об этом визите потом вылилась в стихотворение и поэму "Бахчисарайский фонтан". Именно здесь он увидел услышанную легенду о несчастной любви крымского хана и Фонтане слез, возложил к нему две розы.Был Пушкин и в Симферополе, где около недели гостил в доме французского ученого-химика Феликса Дессера, который первым провел химический анализ сакских грязей. В честь пребывания поэта в Симферополе на набережной Салгира, у библиотеки имени Франко, установлена памятная стела, у здания драматического театра установлен памятник поэту, а одна из центральных улиц крымской столицы названа в честь Пушкина еще в 1899 году.Исследователи творчества поэта считают, что пусть и краткое пребывание в Крыму произвело на него сильное впечатление, у него как будто открылось второе дыхание.Здесь он начал писать поэму "Кавказский пленник", написал несколько лирических стихотворении, сюда позже он "направил" своего героя Евгения Онегина:"Прекрасны вы, брега Тавриды,Когда вас видишь с корабляПри блеске утренней Киприды,Как вас впервой увидел я;Вы мне предстали в блеске брачном:На небе синем и прозрачномСияли груды ваших гор;Долин, деревьев, сёл узорРазостлан был передо мною…".Читайте также на РИА Новосит Крым:В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на ГрушевскогоВиноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке

https://crimea.ria.ru/20200719/Strana-abrikosov-dyushesov-i-blokh--Mayakovskiy-i-Krym--1118167785.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в истории: секреты, факты, фото, александр пушкин, культура, история, новости крыма, гурзуф, керчь, симферополь