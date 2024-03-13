https://crimea.ria.ru/20240313/kakie-uchrezhdeniya-kultury-v-krymu-otkroyut-posle-restavratsii-v-2024-godu-1135615901.html
Какие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году
Какие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Какие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году
В этом году в Крыму после ремонта и реставрационных работ панируется открыть три учреждения культуры. Об этом рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T13:35
2024-03-13T13:35
2024-03-13T13:35
крым
культура
общество
галерея айвазовского в феодосии
минкульт крыма
ольга бурова
дом-музей пушкина в гурзуфе
крымское художественное училище
крымский тюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму после ремонта и реставрационных работ панируется открыть три учреждения культуры. Об этом рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова."За последние 10 лет у нас отремонтировано 136 учреждений культуры на общую сумму 3,3 млрд рублей и 25 объектов культурного наследия на общую сумму 2,6 млрд рублей", - рассказала Ольга Бурова.Замминитстра культуры Крыма напомнила, что завтра, 14 марта, состоится долгожданное открытие картинной галереи Айвазовского после ремонта и реставрации.Также, по словам заместителя министра культуры РК, впереди открытие Крымского художественного училища, которое переезжает из арендованного помещения в свое родное здание, которое полностью отреставрировано. Появились просторные мастерские, где ребята смогут готовить свои будущие работы.Кроме того, сегодня активно работают уже отреставрированные учреждения.В 2020 году масштабную реставрацию прошел дворец-музей Ласточкино гнездо. "Сегодня в преддверии праздника Крымской весны там устроят флешмоб: растянут флаги Российской Федерации и Республики Крым", - рассказала Ольга Бурова.В 2020 году была завершена и реставрация здания Дворянского собрания, которое теперь относится к Крымскому университету культуры, искусств и туризма.В 2022 году после ремонта открылся Алуштинский историко-краеведческий музей, а в 2023 году - Крымский театр юного зрителя.Читайте также на РИА Новости Крым:На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуПервый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культурыКогда Ханский дворец в Бахчисарае полностью откроется после реставрации
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, культура, общество, галерея айвазовского в феодосии, минкульт крыма, ольга бурова, дом-музей пушкина в гурзуфе, крымское художественное училище, крымский тюз
Какие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году
Три учреждения культуры откроются в Крыму после ремонта и реставрации в 2024 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым.
В этом году в Крыму после ремонта и реставрационных работ панируется открыть три учреждения культуры. Об этом рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым
первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.
"За последние 10 лет у нас отремонтировано 136 учреждений культуры на общую сумму 3,3 млрд рублей и 25 объектов культурного наследия на общую сумму 2,6 млрд рублей", - рассказала Ольга Бурова.
Замминитстра культуры Крыма напомнила, что завтра, 14 марта, состоится долгожданное открытие картинной галереи Айвазовского
после ремонта и реставрации.
"В этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По этому случаю планируется завершить ремонтно-реставрационные работы и открыть музей Пушкина в Гурзуфе", - добавила Ольга Бурова.
Также, по словам заместителя министра культуры РК, впереди открытие Крымского художественного училища, которое переезжает из арендованного помещения в свое родное здание, которое полностью отреставрировано. Появились просторные мастерские, где ребята смогут готовить свои будущие работы.
Кроме того, сегодня активно работают уже отреставрированные учреждения.
В 2020 году масштабную реставрацию прошел дворец-музей Ласточкино гнездо.
"Сегодня в преддверии праздника Крымской весны там устроят флешмоб: растянут флаги Российской Федерации и Республики Крым", - рассказала Ольга Бурова.
В 2020 году была завершена и реставрация здания Дворянского собрания, которое теперь относится к Крымскому университету культуры, искусств и туризма.
"В 2021 году проведены работы в Симферопольском музыкальном училище. Здание ждало своего ремонта порядка 40 лет. Сегодня там самый большой виртуальный музыкальный зал, сделанный в рамках нацпроекта", - добавила Ольга Бурова.
В 2022 году после ремонта открылся Алуштинский историко-краеведческий музей, а в 2023 году - Крымский театр юного зрителя
.
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