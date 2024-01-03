https://crimea.ria.ru/20240103/pervyy-kapremont-za-60-let-v-sevastopole-otkrylsya-dom-kultury-1133971188.html

Первый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры

Первый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Первый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры

В поселке Любимовка в Севастополе после капитального ремонта открыт дом культуры. Здание не знало ремонта с момента постройки и было обновлено благодаря... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T15:44

2024-01-03T15:44

2024-01-03T15:44

нацпроекты в крыму

севастополь

общество

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культура

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новости крыма

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В поселке Любимовка в Севастополе после капитального ремонта открыт дом культуры. Здание не знало ремонта с момента постройки и было обновлено благодаря национальному проекту "Культура". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."ДК был основан в 1955 году как летний кинотеатр — площадка без крыши. В 1962 году появилось капитальное здание. Но со времени постройки его не ремонтировали, в нем не было отопления и санузла. В ходе капремонта специалисты провели все инженерные коммуникации, прорубили дополнительные окна, чтобы сделать фойе визуально светлее и просторнее. В здании обустроили туалеты, в том числе для маломобильных граждан", - рассказал губернатор.Кроме того, обновлен зрительный зал - теперь он может вместить 400 зрителей. Здесь установлены комфортные кресла, закуплено новое оборудование для освещения и звука, обновлена сама сцена. Также удалось создать и еще один класс для инструментального ансамбля.Он отметил, что в Любимовку часто приезжают театральные коллективы из других крымских городов. Ранее председатель комитета Госсовета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков сообщал, что в этом году на развитие сферы культуры, в том числе охрану памятников и реставрацию объектов культурного наследия, выделили из крымского бюджета шесть миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублейУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворцаПочему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, благоустройство, культура, искусство , новости крыма, михаил развожаев