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Первый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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Первый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры
Первый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Первый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры
В поселке Любимовка в Севастополе после капитального ремонта открыт дом культуры. Здание не знало ремонта с момента постройки и было обновлено благодаря... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T15:44
2024-01-03T15:44
нацпроекты в крыму
севастополь
общество
благоустройство
культура
искусство
новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В поселке Любимовка в Севастополе после капитального ремонта открыт дом культуры. Здание не знало ремонта с момента постройки и было обновлено благодаря национальному проекту "Культура". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."ДК был основан в 1955 году как летний кинотеатр — площадка без крыши. В 1962 году появилось капитальное здание. Но со времени постройки его не ремонтировали, в нем не было отопления и санузла. В ходе капремонта специалисты провели все инженерные коммуникации, прорубили дополнительные окна, чтобы сделать фойе визуально светлее и просторнее. В здании обустроили туалеты, в том числе для маломобильных граждан", - рассказал губернатор.Кроме того, обновлен зрительный зал - теперь он может вместить 400 зрителей. Здесь установлены комфортные кресла, закуплено новое оборудование для освещения и звука, обновлена сама сцена. Также удалось создать и еще один класс для инструментального ансамбля.Он отметил, что в Любимовку часто приезжают театральные коллективы из других крымских городов. Ранее председатель комитета Госсовета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков сообщал, что в этом году на развитие сферы культуры, в том числе охрану памятников и реставрацию объектов культурного наследия, выделили из крымского бюджета шесть миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублейУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворцаПочему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора
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севастополь, общество, благоустройство, культура, искусство , новости крыма, михаил развожаев
Первый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры

В поселке Любимовка капитально отремонтировали Дом культуры в рамках нацпроекта "Культура"

15:44 03.01.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ поселке Любимовка капитально отремонтировали Дом культуры в рамках нацпроекта "Культура"
В поселке Любимовка капитально отремонтировали Дом культуры в рамках нацпроекта Культура
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В поселке Любимовка в Севастополе после капитального ремонта открыт дом культуры. Здание не знало ремонта с момента постройки и было обновлено благодаря национальному проекту "Культура". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"ДК был основан в 1955 году как летний кинотеатр — площадка без крыши. В 1962 году появилось капитальное здание. Но со времени постройки его не ремонтировали, в нем не было отопления и санузла. В ходе капремонта специалисты провели все инженерные коммуникации, прорубили дополнительные окна, чтобы сделать фойе визуально светлее и просторнее. В здании обустроили туалеты, в том числе для маломобильных граждан", - рассказал губернатор.
Кроме того, обновлен зрительный зал - теперь он может вместить 400 зрителей. Здесь установлены комфортные кресла, закуплено новое оборудование для освещения и звука, обновлена сама сцена. Также удалось создать и еще один класс для инструментального ансамбля.
"Создали хореографический и вокальные классы, обустроили большие гримерные, помещения для репетиций оркестра народных инструментов "Легенда". Сейчас рассматривается вопрос увеличения количества творческих коллективов, которые смогут заниматься на базе этого учреждения", - добавил Развожаев.
Он отметил, что в Любимовку часто приезжают театральные коллективы из других крымских городов.
Ранее председатель комитета Госсовета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков сообщал, что в этом году на развитие сферы культуры, в том числе охрану памятников и реставрацию объектов культурного наследия, выделили из крымского бюджета шесть миллиардов рублей.
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Нацпроекты в КрымуСевастопольОбществоБлагоустройствоКультураИскусствоНовости КрымаМихаил Развожаев
 
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