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Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягивается - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягивается
Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягивается - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягивается
Сроки реставрации знаменитого феодосийского исторического особняка Дача Стамболи в очередной раз передвинуты из-за перераспределения финансирования. Об этом РИА РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T06:03
2024-08-16T06:03
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реконструкция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сроки реставрации знаменитого феодосийского исторического особняка Дача Стамболи в очередной раз передвинуты из-за перераспределения финансирования. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении капитального строительства администрации Феодосии, а также рассказали об уже проделанных работах и о том, что предстоит сделать.Реставрация на объекте культурного наследия федерального значения "Здание дачи Стамболи" была начата в 2016 году. Сроки окончания работ неоднократно передвигали, в последний раз - на 30 ноября 2024 года. В январе местные власти сообщали о том, что работы на объекте движутся в рамках графика.Новые срокиПо данным администрации, реконструкция в историческом здании не останавливалась. Подрядчик, который работает на объекте с 2022 года, не менялся - это ООО "Компания "Климат Сервис".К этому времени специалисты предприятия завершили все демонтажные работы, в том числе снесли зеленые насаждения, разрушающие подпорные стены, усилили грунт и кладку фундамента, произвели анкерную сшивку трещин в несущих стенах здания, устроили наружную гидроизоляцию, проложили наружные сети, частично замостили территорию плиткой и произвели ряд других работ.Что еще сделаютКроме того, рабочим предстоит провести реставрацию ограждения, в том числе его железной декоративной части, ремонт беседки, грота и фонтана во дворе древнего особняка, заменить металлические балки куполов над зданием. Еще в исторических помещениях отреставрируют паркетные полы, дубовые двери и окна, мраморные подоконники и витражи, воссоздадут кованные оконные решетки, канделябры и люстры, и проведут ряд других работ.В администрации подчеркивают, что объект станет доступен для посетителей с ограниченными возможностями - на входах установят подъемные платформы.История семьи СтамболиТочные сроки открытия музея все еще не обозначены. Как сообщалось, после завершения реставрации музейщикам предстоит работа по оснащению помещений, формированию экспозиций, основная часть которых будет посвящена истории создания особняка и жизни членов семьи Стамболи. Финансировать работы планируют за счет доходов музея древностей, а также грантов нацпроекта "Культура".Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуВ Ялте четыре исторических особняка получили охранный статусВо дворце "Дюльбер" в Крыму появился еще один уникальный музей
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крым, феодосия, дача стамболи, реконструкция, новости крыма, памятники крыма, нацпроект "культура россии"
Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягивается

Срок окончания реставрации Дачи Стамболи в Феодосии сдвинули на 2025 год - мэрия

06:03 16.08.2024
 
© РИА Новости . Светлана МальцеваДача Стамболи в Феодосии
Дача Стамболи в Феодосии - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Светлана Мальцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сроки реставрации знаменитого феодосийского исторического особняка Дача Стамболи в очередной раз передвинуты из-за перераспределения финансирования. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении капитального строительства администрации Феодосии, а также рассказали об уже проделанных работах и о том, что предстоит сделать.
Реставрация на объекте культурного наследия федерального значения "Здание дачи Стамболи" была начата в 2016 году. Сроки окончания работ неоднократно передвигали, в последний раз - на 30 ноября 2024 года. В январе местные власти сообщали о том, что работы на объекте движутся в рамках графика.

Новые сроки

"Срок выполнения работ продлен до 2025 года в связи с перераспределением лимитов по объекту", - обозначили новый срок в профильном управлении городской мэрии.
По данным администрации, реконструкция в историческом здании не останавливалась. Подрядчик, который работает на объекте с 2022 года, не менялся - это ООО "Компания "Климат Сервис".
К этому времени специалисты предприятия завершили все демонтажные работы, в том числе снесли зеленые насаждения, разрушающие подпорные стены, усилили грунт и кладку фундамента, произвели анкерную сшивку трещин в несущих стенах здания, устроили наружную гидроизоляцию, проложили наружные сети, частично замостили территорию плиткой и произвели ряд других работ.

Что еще сделают

"По откорректированной, прошедшей экспертизу и утвержденной сметной документации, будут выполнены прокладка сетей связи, электроосвещения и водоотведения, монтаж систем вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдения и оповещения на случай эвакуации, обустройство пожарной и охранной сигнализации, ремонт перекрытий над подвалом, отделка внутренних помещений", - перечислили в ведомстве.
Кроме того, рабочим предстоит провести реставрацию ограждения, в том числе его железной декоративной части, ремонт беседки, грота и фонтана во дворе древнего особняка, заменить металлические балки куполов над зданием. Еще в исторических помещениях отреставрируют паркетные полы, дубовые двери и окна, мраморные подоконники и витражи, воссоздадут кованные оконные решетки, канделябры и люстры, и проведут ряд других работ.
В администрации подчеркивают, что объект станет доступен для посетителей с ограниченными возможностями - на входах установят подъемные платформы.

История семьи Стамболи

"Планы по созданию музея семьи Стамболи в стенах старинного особняка остаются неизменными. Он войдет в структуру Феодосийского музея древностей", - сообщила РИА Новости Крым замглавы администрации города Юлия Некрасова.
Точные сроки открытия музея все еще не обозначены. Как сообщалось, после завершения реставрации музейщикам предстоит работа по оснащению помещений, формированию экспозиций, основная часть которых будет посвящена истории создания особняка и жизни членов семьи Стамболи. Финансировать работы планируют за счет доходов музея древностей, а также грантов нацпроекта "Культура".
Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.
В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.
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