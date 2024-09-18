https://crimea.ria.ru/20240918/retranslyator-yastrebov-ekspert-obyasnil-slova-stoltenberga-po-ukraine-1140436631.html

Ретранслятор "ястребов": эксперт объяснил слова Столтенберга по Украине

Ретранслятор "ястребов": эксперт объяснил слова Столтенберга по Украине - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Ретранслятор "ястребов": эксперт объяснил слова Столтенберга по Украине

Заявляя об ударах дальнобойными ракетами вглубь России, генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз транслировал позицию ястребиной бюрократии Европы в... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T18:39

2024-09-18T18:39

2024-09-18T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявляя об ударах дальнобойными ракетами вглубь России, генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз транслировал позицию ястребиной бюрократии Европы в условиях полного хаоса в США. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Столтенберг накануне высказался, что разрешение Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами не повлечет за собой эскалации конфликта на Украине и не станет "красной чертой". При этом президент России Владимир Путина ранее заявил, что прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть, РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.По словам Дробницкого, у Столтенберга, как у представителя определенного западного истеблишмента, просто не было выбора, как ему отвечать на соответствующий вопрос."Генсек НАТО не мог сказать: "Да, мы всерьез восприняли заявления Владимира Путина и удаляемся на совещание, а вы подождите". Ему надо было сказать слова, которые согласуются с общей атмосферой, которая царит в бюрократических коридорах. А настроение простое, как их учили, начиная с вузов и заканчивая продвижением по карьерной лестнице: "НАТО – это добро с кулаками, всех сильнее и внимания ни на кого не обращает, мы победим", – прокомментировал политолог.Тем не менее, судя по анализу западной прессы, слова Владимир Путина относительно возможного разрешения о западном "дальнобое", в отличие от предыдущих заявлений руководства России, теперь заметили и довольно долго обсуждали.Это лишний раз доказывает, что Столтенберг является лишь ретранслятором одной из прослоек внешнеполитической бюрократии Запада – ястребиной, которая и держит в заложниках всю военно-политическую и внешнеполитическую повестку объединенного Запада, считает эксперт.Это уже не политика, а межклановая бюрократическая возня, которая может привести к чему угодно, заметил он.Аналогичным образом настроена внешнеполитическая и военно-политическая бюрократия США, где наблюдается "полный распад госуправления", сказал Дробницкий."Есть бюрократия со своими интересами и образом мышления, который был у них воспитан с 1980-х годов. Есть политические кланы со своими устремлениями. И существуют контрэлиты, которые хотят отобрать власть. Администрация Байдена серьезно расколота: единого плана нет ни по одному вопросу, не только по России, но и по Китаю, Ближнему Востоку и так далее", – уточнил Дробницкий.Как следствие, в США, как и в целом на Западе, наблюдается "полный бардак" на фоне неминуемого распада империалистического американского миропорядка, "и понятно, что общего решения по вопросу использованию дальнобойных ракет по РФ, не существует".Поэтому слова Столтебнерга следует понимать не как комментарий к решению об ударах по РФ, а как попытку рационализировать хаос и нежелание смириться с очевидным, считает эксперт.Он подчеркнул, что слова Столтенберга – это только слова, но не руководство к действию."Генеральный секретарь НАТО – не важно, будет это старый Столтенберг или новый Рютте – решения в НАТО не принимает. Сам Столтенберг отметил, что решение в данном случае принимают страны, которые являются производителями и поставщиками соответствующих вооружений. Он не сказал: "Мной принято решение: надо бить". Аппарат генсека не принимает таких решений", – заключил эксперт.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что на Западе услышали предупреждение президента России относительно использования против РФ дальнобойных ракет. До этого в Кремле сообщали, что решение позволить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь территорий России, "скорее всего уже принято". Напомним, Североатлантический альянс в июне текущего года официально объявил о назначении Марка Рютте преемником Йенса Столтенберга. Он вступит в должность 1 октября. Комментируя назначение и оценивая личность Рютте, политолог и журналист Юрий Светов назвал нового генсека НАТО "кнутом США".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД Безальтернативная реакция: как ответит Россия на ракеты США в Японии

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