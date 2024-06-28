https://crimea.ria.ru/20240628/knut-ssha-kakie-zadachi-postavleny-pered-novym-gensekom-nato-ryutte-1138410790.html

"Кнут США": какие задачи поставлены перед новым генсеком НАТО Рютте

"Кнут США": какие задачи поставлены перед новым генсеком НАТО Рютте - РИА Новости Крым, 28.06.2024

"Кнут США": какие задачи поставлены перед новым генсеком НАТО Рютте

Одной из основных задач нового генсека НАТО Марка Рютте является ликвидация в альянсе принципа единогласия при принятии решений. Есть и другая важная миссия в... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T08:33

2024-06-28T08:33

2024-06-28T08:33

марк рютте

радио "спутник в крыму"

юрий светов

мнения

нато

сша

европейский союз (ес)

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Одна из основных задач нового генсека НАТО Марка Рютте – ликвидация в альянсе принципа единогласия при принятии решений Одна из основных задач нового генсека НАТО Марка Рютте – ликвидация в альянсе принципа единогласия при принятии решений audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Одной из основных задач нового генсека НАТО Марка Рютте является ликвидация в альянсе принципа единогласия при принятии решений. Есть и другая важная миссия в Европе. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог и журналист Юрий Светов.По словам Светова, назначение Рютте на должность генсека НАТО – хорошо продуманное американцами решение.По его мнению, все, что делал Йенс Столтенберг, "благословивший" Рютте, новый генсек продолжит. "То есть будут собирать деньги, выколачивать, будут поставлять оружие (Украине – ред.) – все то же самое", – отметил Светов.При этом с Рютте "градус русофобии в НАТО будет зашкаливать", уверен эксперт, поскольку на него возложены важные задачи."Одна из задач Рютте – ликвидировать принцип единогласия в НАТО, чтобы решение принималось большинством голосов. Чтобы со скептически настроенными странами типа Венгрии и в какой-то мере Словакии можно было не считаться. Приняли решение – давайте, ребята, выполнять. Это мечта и Урсулы фон дер Ляейн относительно Европейского союза и задача, которую сейчас будет решать Рютте", – считает Светов.Кроме того, США используют умение Рютте к компромиссам, но только в рамках тех установок, которые будут заданы американцами, считает эксперт. В частности, для сплочения стран НАТО, прежде всего ядерных: США, Франции и Великобритании.При этом никаких решений стратегического характера новый генсек НАТО, как и прежний, принимать не будет. В частности, это касается ввода войск альянса на Украину."Не генсек НАТО решает вопросы стратегического характера – это решают США. Вооруженными силами НАТО в Европе всегда командует только американский генерал. Да, отдельные страны НАТО, такие как Франция или Польша, могут решить послать свои контингенты на территорию Украины, но это будет означать, что это их решение не как членов НАТО, а как государств. И удары по этим силам не будут означать необходимость применения 5-й статьи устава Альянса", – пояснил эксперт.Ранее мнением о том, как изменится политика НАТО в отношении России на фоне конфликта на Украине в связи с назначением на пост генсека НАТО бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, поделился военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Об утверждении кандидатуры нового генсека НАТО стало известно 26 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целямиГлава Минобороны РФ обсудил с шефом Пентагона конфликт на УкраинеРоссия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин

https://crimea.ria.ru/20240601/kazus-belli-onlayn-v-nato-priznali-kiberataku-povodom-dlya-voyny-1137786590.html

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марк рютте, юрий светов, мнения, нато, сша, европейский союз (ес)