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Новым генсеком НАТО стал Марк Рютте - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Новым генсеком НАТО стал Марк Рютте
Новым генсеком НАТО стал Марк Рютте - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Новым генсеком НАТО стал Марк Рютте
Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T11:39
2024-06-26T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.Рютте назвал свое назначение на новую должность огромной честью.Действующий генсек альянса Йенс Столтенберг занимает должность с 2014 года. Он должен был покинуть свой пост 1 октября 2022 года, но лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение продлить его полномочия до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год. Таким образом, полномочия Столтенберга истекают 1 октября 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Каналы открыты: Венгрия готова стать посредником в переговорах по УкраинеНа выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки УкраиныАмстердам не откажется от российских нефти и газа
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нато, в мире, новости, йенс столтенберг, европа, политика
Новым генсеком НАТО стал Марк Рютте

Марк Рютте утвержден на должность генсека НАТО

11:39 26.06.2024 (обновлено: 12:23 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"НАТО назначает премьера Нидерландов Рютте следующим руководителем", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на заявление.
Рютте назвал свое назначение на новую должность огромной честью.
"Быть назначенным генеральным секретарем НАТО – огромная честь. Альянс есть и останется краеугольным камнем нашей коллективной безопасности. Руководство этой организацией — это ответственность, к которой я не отношусь легкомысленно", - написал Рютте в соцсети Х.
Действующий генсек альянса Йенс Столтенберг занимает должность с 2014 года. Он должен был покинуть свой пост 1 октября 2022 года, но лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение продлить его полномочия до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год. Таким образом, полномочия Столтенберга истекают 1 октября 2024 года.
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НАТОВ миреНовостиЙенс СтолтенбергЕвропаПолитика
 
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