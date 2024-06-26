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Новым генсеком НАТО стал Марк Рютте

Новым генсеком НАТО стал Марк Рютте - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Новым генсеком НАТО стал Марк Рютте

Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T11:39

2024-06-26T11:39

2024-06-26T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.Рютте назвал свое назначение на новую должность огромной честью.Действующий генсек альянса Йенс Столтенберг занимает должность с 2014 года. Он должен был покинуть свой пост 1 октября 2022 года, но лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение продлить его полномочия до 30 сентября 2023 года, а затем еще на год. Таким образом, полномочия Столтенберга истекают 1 октября 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Каналы открыты: Венгрия готова стать посредником в переговорах по УкраинеНа выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки УкраиныАмстердам не откажется от российских нефти и газа

европа

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нато, в мире, новости, йенс столтенберг, европа, политика