https://crimea.ria.ru/20240616/kanaly-otkryty-vengriya-gotova-stat-posrednikom-v-peregovorakh-po-ukraine-1138152808.html

Каналы открыты: Венгрия готова стать посредником в переговорах по Украине

Каналы открыты: Венгрия готова стать посредником в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Каналы открыты: Венгрия готова стать посредником в переговорах по Украине

Венгрия остается последней страной в Европе, которая сохраняет каналы коммуникации с Россией, поэтому может выступить посредником в урегулировании конфликта на... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T14:53

2024-06-16T14:53

2024-06-16T14:53

конференция в швейцарии по украине

швейцария

петер сийярто

венгрия

россия

нидерланды

политика

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Венгрия остается последней страной в Европе, которая сохраняет каналы коммуникации с Россией, поэтому может выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петр Сийярто на конференции в Швейцарии.Сийярто добавил, что на западной Украине проживает более 150 тысяч венгерских граждан, и Будапешт знает, "скольких из них мобилизуют и сколько погибают".Отправляясь на саммит, глава МИД Венгрии заявлял, что конференция "может достичь своей цели только в том случае, если обе враждующие стороны находятся за столом переговоров", но на нынешнем мероприятии в Швейцарии "этого не произойдет".На конференцию надо было звать Россию – РюттеПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что представителей России нужно было пригласить на конференцию по Украине в Швейцарии.Рютте также пояснил, что законы и ценности, которые требуют соблюдать у Москвы, "применимы ко всем нам".15-16 июня в Швейцарии близ города Люцерн проходит конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но приехали только из 92 стран. При этом только 57 стран будут представлены высшими должностными лицами – президентами и премьер-министрами.Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.Читайте также на РИА Новости Крым:"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по УкраинеБез России все бессмысленно: что заявили участники саммита в Швейцарии"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конференция в швейцарии по украине, швейцария, петер сийярто, венгрия, россия, нидерланды, политика, украина, новости