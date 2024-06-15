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"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина - РИА Новости Крым, 15.06.2024
"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
Верховная рада Украины на сегодняшний день является единственным легитимным субъектом для достижения каких-либо договоренностей с Москвой, и часть депутатов... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T11:16
2024-06-15T11:16
владимир путин (политик)
новости
россия
украина
верховная рада украины
вячеслав володин
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины на сегодняшний день является единственным легитимным субъектом для достижения каких-либо договоренностей с Москвой, и часть депутатов украинского парламента уже обсуждает предложенный президентом РФ Владимиром Путиным вариант урегулирования конфликта. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, "чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал, а территория Украины будет сокращаться".Председатель Госдумы добавил, что так называемая "мирная конференция" по Украине, которая должна состояться в Швейцарии 15-16 июня, потеряла смысл, поскольку президент России предложил формулу мира не только по ситуации на Украине, но и в Европе в целом.В частности, мирная инициатива Владимира Путина включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.В этой связи инициативы, выдвинутые Зеленским и поддержанные лидерами США, Германии, Франции и других стран Запада теряют всякий смысл, подчеркнул спикер Госдумы.Предложение Путина и реакция Украины и ЗападаПрезидент России Владимир Путин накануне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием", а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным. Он добавил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план Путина по Украине – услышат ли на ЗападеУкраине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорахСтоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире
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владимир путин (политик), новости, россия, украина, верховная рада украины, вячеслав володин, мнения
"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина

Мирное предложение Путина по Украине начали обсуждать в Верховной раде – Володин

11:16 15.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады в Киеве
Здание Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины на сегодняшний день является единственным легитимным субъектом для достижения каких-либо договоренностей с Москвой, и часть депутатов украинского парламента уже обсуждает предложенный президентом РФ Владимиром Путиным вариант урегулирования конфликта. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины – это Верховная рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей. Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это", – написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, "чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал, а территория Украины будет сокращаться".
Председатель Госдумы добавил, что так называемая "мирная конференция" по Украине, которая должна состояться в Швейцарии 15-16 июня, потеряла смысл, поскольку президент России предложил формулу мира не только по ситуации на Украине, но и в Европе в целом.
В частности, мирная инициатива Владимира Путина включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
В этой связи инициативы, выдвинутые Зеленским и поддержанные лидерами США, Германии, Франции и других стран Запада теряют всякий смысл, подчеркнул спикер Госдумы.

Предложение Путина и реакция Украины и Запада

Президент России Владимир Путин накануне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием", а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным. Он добавил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.
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11:16"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
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