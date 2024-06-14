https://crimea.ria.ru/20240614/stoit-li-zhdat-khudshego-putin-otsenil-reaktsiyu-na-predlozhenie-o-mire-1138121122.html

Стоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире

Стоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Стоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире

Президенту России Владимиру Путину доложили о реакции на его мирные инициативы со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского, российский... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T21:47

2024-06-14T21:47

2024-06-14T21:47

владимир путин (политик)

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владимир зеленский (президент украины)

йенс столтенберг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину доложили о реакции на его мирные инициативы со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского, российский лидер назвал их отзывы предсказуемыми. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.По словам Пескова, "то, что говорят американцы и некоторые особо ястребоподобные европейцы - это понятно, поскольку им нужно дальше воевать с Россией руками украинцев".Он добавил, что России важно добиться тех целей, которые изначально ставились перед специальной военной операцией, и достичь их предпочтительнее политико-дипломатическими средствами.Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что предложения Владимира Путина бессрочные, но ситуация на фронте динамично меняется и "наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение событий".Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Москва по прежнему готова к переговорам, но на условиях отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО.Президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство Reuters, назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием".Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным. Он добавил страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план Путина по Украине – услышат ли на ЗападеУкраине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорахПутин поставил точку в вопросе принадлежности новых регионов

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