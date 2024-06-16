https://crimea.ria.ru/20240616/sammit-bessiliya-v-krymu-otsenili-itogi-1-go-dnya-konferentsii-po-ukraine-1138150499.html

"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине

"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине - РИА Новости Крым, 16.06.2024

"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине

Итоги первого дня проходящей в Швейцарии конференции по Украине показали бессилие коллективного Запада и киевского режима в противостоянии с Россией и... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T12:49

2024-06-16T12:49

2024-06-16T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Итоги первого дня проходящей в Швейцарии конференции по Украине показали бессилие коллективного Запада и киевского режима в противостоянии с Россией и стремлении навязать ей свою волю. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.Цеков отметил, что хотя само мероприятие является "антироссийским шабашем", многие его участники констатировали, что без участия Москвы достичь мира на Украине невозможно. Это говорит о том, что Россия на данный момент выходит победителем из этого противостояния, считает он."Враги России не достигли результатов на поле боя. Украина проигрывает, но нужно при этом демонстрировать какую-то активность и поддержку киевского режима, помимо выделяемых на оружие для ВСУ денег. Они не могут сокрушить Россию за счет накачки Украины, поэтому и проводят подобные саммиты", - добавил сенатор.Цеков подчеркнул, что если на Украине действительно хотят мира, то разговаривать они должны напрямую с Москвой.15-16 июня в Швейцарии близ города Люцерн проходит конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но приехали только из 92 стран. При этом только 57 стран будут представлены высшими должностными лицами – президентами и премьер-министрами.Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.Читайте также на РИА Новости Крым:Без России все бессмысленно: что заявили участники саммита в ШвейцарииМного и неконструктивно: Песков о реакции Запада на мирный план Путина"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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