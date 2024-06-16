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"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине
"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине - РИА Новости Крым, 16.06.2024
"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине
Итоги первого дня проходящей в Швейцарии конференции по Украине показали бессилие коллективного Запада и киевского режима в противостоянии с Россией и... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T12:49
2024-06-16T12:49
эксклюзивы риа новости крым
конференция в швейцарии по украине
швейцария
в мире
политика
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украина
сша
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Итоги первого дня проходящей в Швейцарии конференции по Украине показали бессилие коллективного Запада и киевского режима в противостоянии с Россией и стремлении навязать ей свою волю. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.Цеков отметил, что хотя само мероприятие является "антироссийским шабашем", многие его участники констатировали, что без участия Москвы достичь мира на Украине невозможно. Это говорит о том, что Россия на данный момент выходит победителем из этого противостояния, считает он."Враги России не достигли результатов на поле боя. Украина проигрывает, но нужно при этом демонстрировать какую-то активность и поддержку киевского режима, помимо выделяемых на оружие для ВСУ денег. Они не могут сокрушить Россию за счет накачки Украины, поэтому и проводят подобные саммиты", - добавил сенатор.Цеков подчеркнул, что если на Украине действительно хотят мира, то разговаривать они должны напрямую с Москвой.15-16 июня в Швейцарии близ города Люцерн проходит конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но приехали только из 92 стран. При этом только 57 стран будут представлены высшими должностными лицами – президентами и премьер-министрами.Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.Читайте также на РИА Новости Крым:Без России все бессмысленно: что заявили участники саммита в ШвейцарииМного и неконструктивно: Песков о реакции Запада на мирный план Путина"Швейцарская сходка" потеряла смысл: в ВР Украины обсуждают план Путина
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конференция в швейцарии по украине, швейцария, в мире, политика, россия, украина, сша, европейский союз (ес), европа, нато, коллективный запад, мнения, сергей цеков
"Саммит бессилия": в Крыму оценили итоги 1-го дня конференции по Украине

Саммит в Швейцарии показал бессилие Запада и Киева в борьбе с Россией – сенатор Цеков

12:49 16.06.2024
 
© AFP 2024 / MICHAEL BUHOLZERВладимир Зеленский выступает с речью во время пленарного заседания Саммита по вопросам мира в Украине в Швейцарии
Владимир Зеленский выступает с речью во время пленарного заседания Саммита по вопросам мира в Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AFP 2024 / MICHAEL BUHOLZER
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Итоги первого дня проходящей в Швейцарии конференции по Украине показали бессилие коллективного Запада и киевского режима в противостоянии с Россией и стремлении навязать ей свою волю. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
"Можно назвать это мероприятие "саммитом бессилия". Оно в очередной раз показывает слабость Запада и его марионеток в Киеве. Результаты конференции на сегодняшний день нулевые. Мечтали провести масштабную конференцию, собрать чуть ли ни все страны, но собрали меньше половины, а многие из них просто приехали в качестве наблюдателей", - сказал политик.
Цеков отметил, что хотя само мероприятие является "антироссийским шабашем", многие его участники констатировали, что без участия Москвы достичь мира на Украине невозможно. Это говорит о том, что Россия на данный момент выходит победителем из этого противостояния, считает он.
"Враги России не достигли результатов на поле боя. Украина проигрывает, но нужно при этом демонстрировать какую-то активность и поддержку киевского режима, помимо выделяемых на оружие для ВСУ денег. Они не могут сокрушить Россию за счет накачки Украины, поэтому и проводят подобные саммиты", - добавил сенатор.
Цеков подчеркнул, что если на Украине действительно хотят мира, то разговаривать они должны напрямую с Москвой.
15-16 июня в Швейцарии близ города Люцерн проходит конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но приехали только из 92 стран. При этом только 57 стран будут представлены высшими должностными лицами – президентами и премьер-министрами.
Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
В первый день конференции многие представители стран-участниц заявили, что без участия России добиться мира на Украине невозможно. Об этом, в частности, высказались канцлер Германии Олаф Шольц, президент Швейцарии Виола Амхерд, министры иностранных дел Турции Саудовской Аравии, Мексики.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКонференция в Швейцарии по УкраинеШвейцарияВ миреПолитикаРоссияУкраинаСШАЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаНАТОКоллективный ЗападМненияСергей Цеков
 
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