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Много и неконструктивно: Песков о реакции Запада на мирный план Путина - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Много и неконструктивно: Песков о реакции Запада на мирный план Путина
Много и неконструктивно: Песков о реакции Запада на мирный план Путина - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Много и неконструктивно: Песков о реакции Запада на мирный план Путина
Запад обширно, но неконструктивно отреагировал на мирные инициативы президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T15:40
2024-06-15T15:40
дмитрий песков
кремль
россия
владимир путин (политик)
в мире
политика
швейцария
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Запад обширно, но неконструктивно отреагировал на мирные инициативы президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков также отметил, что на стартовавшем в субботу саммите в Швейцарии обсуждается не вопрос мира на Украине, а "вопросы гуманитарного и окологуманитарного характера".Он также сообщил, что Кремлю нечего передать участникам швейцарской конференции по Украине."Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии", – добавил он.Предложение Путина и реакция Украины и ЗападаПрезидент России Владимир Путин накануне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием", а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным. Он добавил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.Саммит в Швейцарии15 июня в Швейцарии близ города Люцерн началась двухдневная конференция по Украине. На встречу были приглашены представителей около 160 государств, но приехали представители только 92 государств. При этом только 57 стран будут представлены высшими должностными лицами – президентами и премьер-министрами.Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем. В их числе Китай, Иран, Пакистан, Египет, Алжир, Вьетнам и другие страны Глобального Юга, а также ряд государств-членов СНГ.Ключевые вопросы – прекращение конфликта и будущая конфигурация мира – на саммите обсуждаться не будут. По мнению экспертов, это объясняется тем, что пункты так называемой "формулы мира" Зеленского не устраивают многие страны, участвующие в конференции. В повестке дня саммит остались лишь вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращения пленных.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план Путина по Украине – услышат ли на ЗападеУкраине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорахСтоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире
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дмитрий песков, кремль, россия, владимир путин (политик), в мире, политика, швейцария, новости, украина
Много и неконструктивно: Песков о реакции Запада на мирный план Путина

Реакция Запада на мирный план Путина по Украине была обширной и неконструктивной – Песков

15:40 15.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Запад обширно, но неконструктивно отреагировал на мирные инициативы президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ее (реакции – ред.) много, огромное количество: официальная реакция, официальные заявления неконструктивного характера", – приводит его слова РИА Новости.
Песков также отметил, что на стартовавшем в субботу саммите в Швейцарии обсуждается не вопрос мира на Украине, а "вопросы гуманитарного и окологуманитарного характера".
Он также сообщил, что Кремлю нечего передать участникам швейцарской конференции по Украине.
"Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии", – добавил он.

Предложение Путина и реакция Украины и Запада

Президент России Владимир Путин накануне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием", а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным. Он добавил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.

Саммит в Швейцарии

15 июня в Швейцарии близ города Люцерн началась двухдневная конференция по Украине. На встречу были приглашены представителей около 160 государств, но приехали представители только 92 государств. При этом только 57 стран будут представлены высшими должностными лицами – президентами и премьер-министрами.
Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем. В их числе Китай, Иран, Пакистан, Египет, Алжир, Вьетнам и другие страны Глобального Юга, а также ряд государств-членов СНГ.
Ключевые вопросы – прекращение конфликта и будущая конфигурация мира – на саммите обсуждаться не будут. По мнению экспертов, это объясняется тем, что пункты так называемой "формулы мира" Зеленского не устраивают многие страны, участвующие в конференции. В повестке дня саммит остались лишь вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращения пленных.
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Дмитрий ПесковКремльРоссияВладимир Путин (политик)В миреПолитикаШвейцарияНовостиУкраина
 
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