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Без России все бессмысленно: что заявили участники саммита в Швейцарии - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Без России все бессмысленно: что заявили участники саммита в Швейцарии
Без России все бессмысленно: что заявили участники саммита в Швейцарии - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Без России все бессмысленно: что заявили участники саммита в Швейцарии
В субботу в Швейцарии состоялось открытие конференции по мирному урегулированию на Украине, значительная часть ее участников, в том числе представители стран... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T22:06
2024-06-15T22:10
саммит по украине
россия
украина
политика
в мире
конференция в швейцарии по украине
швейцария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Швейцарии состоялось открытие конференции по мирному урегулированию на Украине, значительная часть ее участников, в том числе представители стран коллективного Запада публично признали, что без участия России добиться мира невозможно.Об этом, в частности, заявила президент страны-хозяйки саммита – Швейцарии – Виола Амхерд."Предложение Путина – проблеск надежды"О том, что конференция была бы "более ориентированной на результат", если бы в ней участвовали российские представители, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, Анкара "верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии", и добавил, что Турция всегда готова стать площадкой для новых российско-украинских переговоров.При этом озвученные президентом РФ Владимиром Путиным предложения по урегулированию министр назвал "важным шагом и проблеском надежды" для начала переговоров, вне зависимости от их содержания.Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан также подчеркнул, что "любой заслуживающий доверия процесс по миру на Украине требует участия России".Запад бессилен без Глобального ЮгаПрезидент Польши Анджей Дуда в ходе выступления озвучил свое видение будущего мирного соглашения по Украине. По его словам, оно "должно обеспечить суверенитет Украины, полные практические возможности обеспечения защиты ее независимости, а также должно обеспечить полное право Киева формировать свою собственную внутреннюю и внешнюю политику без влияния Москвы".В то же время польский лидер признал, что "достижение долгосрочного прочного мира потребует больших усилий".Канцлер Австрии Карл Нехаммер в свою очередь признал, что США и Евросоюзу не удастся заставить Россию изменить свое мнение без участия стран Азии, Африки и Южной Америки, значительная часть которых отказалась участвовать в швейцарском саммите.Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что любой будущий диалог с Россией должен быть основан на Уставе ООН и международном праве, и Украина должна решать, когда он может быть возможен.А президент Молдавии Майя Санду призвала разработать "фундаментальный проект мира, который будет наилучшей инвестицией в мир и стабильность в Европе".Предложение Путина и реакция Украины и ЗападаПрезидент России Владимир Путин накануне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием", а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным. Он добавил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.Саммит в Швейцарии15 июня в Швейцарии близ города Люцерн началась двухдневная конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но приехали только из 92 государств. При этом только 57 стран будут представлены высшими должностными лицами – президентами и премьер-министрами.Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем. В их числе Китай, Иран, Пакистан, Египет, Алжир, Вьетнам и другие страны Глобального Юга, а также ряд государств-членов СНГ.Ключевые вопросы – прекращение конфликта и будущая конфигурация мира – на саммите предметно обсуждаться не будут. По мнению экспертов, это объясняется тем, что пункты так называемой "формулы мира" Зеленского не устраивают многие страны, участвующие в конференции. В повестке дня саммит остались лишь вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращения пленных.
https://crimea.ria.ru/20240615/shveytsarskaya-skhodka-poteryala-smysl-v-vr-ukrainy-obsuzhdayut-plan-putina-1138128525.html
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саммит по украине, россия, украина, политика, в мире, конференция в швейцарии по украине, швейцария
Без России все бессмысленно: что заявили участники саммита в Швейцарии

Участники саммита в Швейцарии признали бессмысленность переговоров по Украине без России

22:06 15.06.2024 (обновлено: 22:10 15.06.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В субботу в Швейцарии состоялось открытие конференции по мирному урегулированию на Украине, значительная часть ее участников, в том числе представители стран коллективного Запада публично признали, что без участия России добиться мира невозможно.
Об этом, в частности, заявила президент страны-хозяйки саммита – Швейцарии – Виола Амхерд.

"Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны. На текущем саммите не будет окончательного взаимопонимания и его достижение является вопросом будущих встреч", – приводит ее слова РИА Новости.

"Предложение Путина – проблеск надежды"

О том, что конференция была бы "более ориентированной на результат", если бы в ней участвовали российские представители, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, Анкара "верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии", и добавил, что Турция всегда готова стать площадкой для новых российско-украинских переговоров.
При этом озвученные президентом РФ Владимиром Путиным предложения по урегулированию министр назвал "важным шагом и проблеском надежды" для начала переговоров, вне зависимости от их содержания.
Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан также подчеркнул, что "любой заслуживающий доверия процесс по миру на Украине требует участия России".

Запад бессилен без Глобального Юга

Президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления озвучил свое видение будущего мирного соглашения по Украине. По его словам, оно "должно обеспечить суверенитет Украины, полные практические возможности обеспечения защиты ее независимости, а также должно обеспечить полное право Киева формировать свою собственную внутреннюю и внешнюю политику без влияния Москвы".
В то же время польский лидер признал, что "достижение долгосрочного прочного мира потребует больших усилий".
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в свою очередь признал, что США и Евросоюзу не удастся заставить Россию изменить свое мнение без участия стран Азии, Африки и Южной Америки, значительная часть которых отказалась участвовать в швейцарском саммите.
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что любой будущий диалог с Россией должен быть основан на Уставе ООН и международном праве, и Украина должна решать, когда он может быть возможен.
А президент Молдавии Майя Санду призвала разработать "фундаментальный проект мира, который будет наилучшей инвестицией в мир и стабильность в Европе".

Предложение Путина и реакция Украины и Запада

Президент России Владимир Путин накануне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием", а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным. Он добавил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.
Саммит в Швейцарии
15 июня в Швейцарии близ города Люцерн началась двухдневная конференция по Украине. На встречу были приглашены представители около 160 государств, но приехали только из 92 государств. При этом только 57 стран будут представлены высшими должностными лицами – президентами и премьер-министрами.
Российскую сторону на конференцию не приглашали. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". По мнению ряда экспертов, в том числе западных, "мирный саммит" провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем. В их числе Китай, Иран, Пакистан, Египет, Алжир, Вьетнам и другие страны Глобального Юга, а также ряд государств-членов СНГ.
Ключевые вопросы – прекращение конфликта и будущая конфигурация мира – на саммите предметно обсуждаться не будут. По мнению экспертов, это объясняется тем, что пункты так называемой "формулы мира" Зеленского не устраивают многие страны, участвующие в конференции. В повестке дня саммит остались лишь вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращения пленных.
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