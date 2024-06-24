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Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целями

Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целями - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целями

определиться, какие цели преследует, поощряя конфликт на Украине. Такое заявление сделал премьер Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T09:53

2024-06-24T09:53

2024-06-24T09:53

виктор орбан

венгрия

украина

крым

нато

европейский союз (ес)

коллективный запад

политика

в мире

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Европа должна определиться, какие цели преследует, поощряя конфликт на Украине. Такое заявление сделал премьер Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости. Орбан добавил, что решения коллективного Запада на данный момент финансируют лишь гибель молодых украинцев.На прошлой неделе премьер Венгрии заявил, что альянс создал так называемую "миссию НАТО на Украине" и планирует создать три крупные военные базы для поставки оружия Киеву. Ранее, выступая перед участниками "марша мира", Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", и необходимо этому помешать.Орбан отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошел с ума".При этом глава Пентагона Ллойд Остин констатировал, что фаза конфликта на Украине достигла ключевой стадии, в этой связи всем союзникам необходимо усилить поставки оружия Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ядерные миссии" НАТО - эксперт предрек длительный период конфронтацииВ Европе царит военный психоз: Орбан об оправке войск на УкраинуОрбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап

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виктор орбан, венгрия, украина, крым, нато, европейский союз (ес), коллективный запад, политика, в мире, россия, новости