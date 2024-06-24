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Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целями - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целями
Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целями - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целями
определиться, какие цели преследует, поощряя конфликт на Украине. Такое заявление сделал премьер Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T09:53
2024-06-24T09:53
виктор орбан
венгрия
украина
крым
нато
европейский союз (ес)
коллективный запад
политика
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Европа должна определиться, какие цели преследует, поощряя конфликт на Украине. Такое заявление сделал премьер Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости. Орбан добавил, что решения коллективного Запада на данный момент финансируют лишь гибель молодых украинцев.На прошлой неделе премьер Венгрии заявил, что альянс создал так называемую "миссию НАТО на Украине" и планирует создать три крупные военные базы для поставки оружия Киеву. Ранее, выступая перед участниками "марша мира", Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", и необходимо этому помешать.Орбан отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошел с ума".При этом глава Пентагона Ллойд Остин констатировал, что фаза конфликта на Украине достигла ключевой стадии, в этой связи всем союзникам необходимо усилить поставки оружия Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ядерные миссии" НАТО - эксперт предрек длительный период конфронтацииВ Европе царит военный психоз: Орбан об оправке войск на УкраинуОрбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап
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РИА Новости Крым
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виктор орбан, венгрия, украина, крым, нато, европейский союз (ес), коллективный запад, политика, в мире, россия, новости
Хотим ли мы флаг НАТО в Крыму: Орбан призвал ЕС определиться с целями

Орбан призвал Европу определиться "хочет ли она флаг НАТО в Крыму"

09:53 24.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Европа должна определиться, какие цели преследует, поощряя конфликт на Украине. Такое заявление сделал премьер Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.
"Эта война направлена на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил", — цитирует политика n-tv.
Орбан добавил, что решения коллективного Запада на данный момент финансируют лишь гибель молодых украинцев.
На прошлой неделе премьер Венгрии заявил, что альянс создал так называемую "миссию НАТО на Украине" и планирует создать три крупные военные базы для поставки оружия Киеву. Ранее, выступая перед участниками "марша мира", Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", и необходимо этому помешать.
Орбан отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошел с ума".
При этом глава Пентагона Ллойд Остин констатировал, что фаза конфликта на Украине достигла ключевой стадии, в этой связи всем союзникам необходимо усилить поставки оружия Киеву.
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Виктор ОрбанВенгрияУкраинаКрымНАТОЕвропейский Союз (ЕС)Коллективный ЗападПолитикаВ миреРоссияНовости
 
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