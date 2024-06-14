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Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию – Пентагон - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию – Пентагон
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию – Пентагон - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию – Пентагон
Фаза конфликта на Украине достигла ключевой стадии, в этой связи всем союзникам необходимо усилить поставки оружия Киеву. Такое заявление в пятницу сделал глава РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T18:14
2024-06-14T18:14
пентагон
ллойд остин
новости сво
украина
сша
поставки западного оружия украине
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Фаза конфликта на Украине достигла ключевой стадии, в этой связи всем союзникам необходимо усилить поставки оружия Киеву. Такое заявление в пятницу сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе.При этом Ллойд констатировал, что даже быстрые решения по поставки вооружений на Украину не позволят ускорить их фактическую доставку на фронт - для этого потребуется значительное время.В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о том, что Штаты в кратчайшие сроки передадут Киеву новый пакет военной помощи для сдерживания наступления российских войск под Харьковом. В пакет войдут снаряды для HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и другое.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО планирует создать три крупные базы для поставок оружия Киеву - ОрбанНАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - СтолтенбергСША сняли запрет на передачу оружия "Азову"*
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РИА Новости Крым
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пентагон, ллойд остин, новости сво, украина, сша, поставки западного оружия украине, в мире, новости
Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию – Пентагон

Пентагон призвал нарастить усилия по поставкам оружия Киеву из-за ключевого момента в СВО

18:14 14.06.2024
 
© AP Photo Mindaugas KulbisБоевой танк Abrams
Боевой танк Abrams - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Фаза конфликта на Украине достигла ключевой стадии, в этой связи всем союзникам необходимо усилить поставки оружия Киеву. Такое заявление в пятницу сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе.
"Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступил ключевой момент, и Украине необходимо восполнить свои запасы вооружений", - цитирует Остина РИА Новости.
При этом Ллойд констатировал, что даже быстрые решения по поставки вооружений на Украину не позволят ускорить их фактическую доставку на фронт - для этого потребуется значительное время.
В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о том, что Штаты в кратчайшие сроки передадут Киеву новый пакет военной помощи для сдерживания наступления российских войск под Харьковом. В пакет войдут снаряды для HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и другое.
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ПентагонЛлойд ОстинНовости СВОУкраинаСШАПоставки западного оружия УкраинеВ миреНовости
 
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