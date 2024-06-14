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Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию – Пентагон

Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию – Пентагон - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Конфликт на Украине вступил в ключевую стадию – Пентагон

Фаза конфликта на Украине достигла ключевой стадии, в этой связи всем союзникам необходимо усилить поставки оружия Киеву. Такое заявление в пятницу сделал глава РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T18:14

2024-06-14T18:14

2024-06-14T18:14

пентагон

ллойд остин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Фаза конфликта на Украине достигла ключевой стадии, в этой связи всем союзникам необходимо усилить поставки оружия Киеву. Такое заявление в пятницу сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе.При этом Ллойд констатировал, что даже быстрые решения по поставки вооружений на Украину не позволят ускорить их фактическую доставку на фронт - для этого потребуется значительное время.В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о том, что Штаты в кратчайшие сроки передадут Киеву новый пакет военной помощи для сдерживания наступления российских войск под Харьковом. В пакет войдут снаряды для HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и другое.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО планирует создать три крупные базы для поставок оружия Киеву - ОрбанНАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - СтолтенбергСША сняли запрет на передачу оружия "Азову"*

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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пентагон, ллойд остин, новости сво, украина, сша, поставки западного оружия украине, в мире, новости