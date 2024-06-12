https://crimea.ria.ru/20240612/nato-gotovit-f-35-dlya-yadernykh-missiy---stoltenberg-1138064791.html

НАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - Столтенберг

НАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - Столтенберг - РИА Новости Крым, 12.06.2024

НАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - Столтенберг

НАТО должно подготовить F-35 для "ядерных миссий" и усилить роль альянса в координации военной помощи Киеву. Такое заявление в среду сделал генсек альянса Йенс... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T21:13

2024-06-12T21:13

2024-06-12T21:13

нато

йенс столтенберг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. НАТО должно подготовить F-35 для "ядерных миссий" и усилить роль альянса в координации военной помощи Киеву. Такое заявление в среду сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.По словам генсека, союзники обсудят "адаптацию ядреных средств к ситуации в области безопасности" в ходе встречи на заседании группы ядерного планирования.Кроме того, на заседании глав минобороны стран НАТО планируется обсудить вопрос усиления поддержки Украины, в частности, согласовать план по наращиванию роли альянса в координации долгосрочной военной помощи.Страны НАТО должны передать киевскому режиму все оружие, даже если оно необходимо для собственной обороны участниц альянса, заявлял ранее Столтенберг. При этом он неоднократно заявлял, что НАТО "не намерена принимать прямого участия" в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - ГенштабПротивостояние Китаю: НАТО уговаривает страны АзииВ учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ

https://crimea.ria.ru/20240612/rossiyskiy-flot-v-2024-godu-poluchit-neskolko-atomnykh-podvodnykh-lodok-1138054137.html

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нато, йенс столтенберг, в мире, коллективный запад, поставки западного оружия украине, украина, россия, ядерное оружие, новости