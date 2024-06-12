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НАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - Столтенберг - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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НАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - Столтенберг
НАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - Столтенберг - РИА Новости Крым, 12.06.2024
НАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - Столтенберг
НАТО должно подготовить F-35 для "ядерных миссий" и усилить роль альянса в координации военной помощи Киеву. Такое заявление в среду сделал генсек альянса Йенс... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T21:13
2024-06-12T21:13
нато
йенс столтенберг
в мире
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. НАТО должно подготовить F-35 для "ядерных миссий" и усилить роль альянса в координации военной помощи Киеву. Такое заявление в среду сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.По словам генсека, союзники обсудят "адаптацию ядреных средств к ситуации в области безопасности" в ходе встречи на заседании группы ядерного планирования.Кроме того, на заседании глав минобороны стран НАТО планируется обсудить вопрос усиления поддержки Украины, в частности, согласовать план по наращиванию роли альянса в координации долгосрочной военной помощи.Страны НАТО должны передать киевскому режиму все оружие, даже если оно необходимо для собственной обороны участниц альянса, заявлял ранее Столтенберг. При этом он неоднократно заявлял, что НАТО "не намерена принимать прямого участия" в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - ГенштабПротивостояние Китаю: НАТО уговаривает страны АзииВ учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ
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нато, йенс столтенберг, в мире, коллективный запад, поставки западного оружия украине, украина, россия, ядерное оружие, новости
НАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - Столтенберг

Столтенберг призвал НАТО адаптировать ядерное оружие альянса для сдерживания России

21:13 12.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. НАТО должно подготовить F-35 для "ядерных миссий" и усилить роль альянса в координации военной помощи Киеву. Такое заявление в среду сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
"Мы видим опасную риторику России… мы должны продемонстрировать эффективность нашего ядерного сдерживания, адаптировать наши ядерные возможности", - сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав минобороны стран НАТО, в ходе которого пройдет заседание группы ядерного планирования НАТО.
По словам генсека, союзники обсудят "адаптацию ядреных средств к ситуации в области безопасности" в ходе встречи на заседании группы ядерного планирования.

"Мы уже достигли серьезного процесса в этом. В июне Нидерланды объявили о готовности F-35 для ядреных миссий. США модернизирует свое ядерное вооружение в Европе", - сказал он.

Кроме того, на заседании глав минобороны стран НАТО планируется обсудить вопрос усиления поддержки Украины, в частности, согласовать план по наращиванию роли альянса в координации долгосрочной военной помощи.
Страны НАТО должны передать киевскому режиму все оружие, даже если оно необходимо для собственной обороны участниц альянса, заявлял ранее Столтенберг. При этом он неоднократно заявлял, что НАТО "не намерена принимать прямого участия" в конфликте на Украине и не станет отправлять Киеву свои войска.
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