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Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии
Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает договориться о совместном противостоянии Китаю со странами Азии на саммите в Вашингтоне в июле. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T16:02
2024-05-31T16:02
2024-05-31T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает договориться о совместном противостоянии Китаю со странами Азии на саммите в Вашингтоне в июле. Об этом пишет РИА Новости.По словам Столтенберга, это важно как для НАТО, так и для их партнеров, поскольку конфликт вокруг Украины продемонстрировал связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.В пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира.В середине мая китайский лидер Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине высказал мнение, что политическое урегулирование украинского вопроса является верным путем, позиция КНР в этом вопросе остается неизменной.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД Китая назвали условия поддержки саммита в Швейцарии по УкраинеЗапад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в ШвейцарииПутин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерства
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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китай, нато, йенс столтенберг, центральная азия, юго-восточная азия, в мире, политика, новости, коллективный запад
Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии
НАТО планирует договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю