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Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии
Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает договориться о совместном противостоянии Китаю со странами Азии на саммите в Вашингтоне в июле. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T16:02
2024-05-31T16:02
китай
нато
йенс столтенберг
центральная азия
юго-восточная азия
в мире
политика
новости
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает договориться о совместном противостоянии Китаю со странами Азии на саммите в Вашингтоне в июле. Об этом пишет РИА Новости.По словам Столтенберга, это важно как для НАТО, так и для их партнеров, поскольку конфликт вокруг Украины продемонстрировал связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.В пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира.В середине мая китайский лидер Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине высказал мнение, что политическое урегулирование украинского вопроса является верным путем, позиция КНР в этом вопросе остается неизменной.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД Китая назвали условия поддержки саммита в Швейцарии по УкраинеЗапад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в ШвейцарииПутин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерства
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Новости
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китай, нато, йенс столтенберг, центральная азия, юго-восточная азия, в мире, политика, новости, коллективный запад
Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии

НАТО планирует договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю

16:02 31.05.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает договориться о совместном противостоянии Китаю со странами Азии на саммите в Вашингтоне в июле. Об этом пишет РИА Новости.
"Я рассчитываю принять глав государств и правительств Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Мы твердо уверены в необходимости развивать партнерство с этими странами – не в последнюю очередь для решения проблем, которые представляет Китай для нашей безопасности", - сказал он.
По словам Столтенберга, это важно как для НАТО, так и для их партнеров, поскольку конфликт вокруг Украины продемонстрировал связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.
В пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира.
В середине мая китайский лидер Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине высказал мнение, что политическое урегулирование украинского вопроса является верным путем, позиция КНР в этом вопросе остается неизменной.
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КитайНАТОЙенс СтолтенбергЦентральная АзияЮго-Восточная АзияВ миреПолитикаНовостиКоллективный Запад
 
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