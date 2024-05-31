https://crimea.ria.ru/20240531/protivostoyanie-kitayu-nato-ugovarivaet-strany-azii-1137758355.html

Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии

Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Противостояние Китаю: НАТО уговаривает страны Азии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает договориться о совместном противостоянии Китаю со странами Азии на саммите в Вашингтоне в июле. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T16:02

2024-05-31T16:02

2024-05-31T16:02

китай

нато

йенс столтенберг

центральная азия

юго-восточная азия

в мире

политика

новости

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает договориться о совместном противостоянии Китаю со странами Азии на саммите в Вашингтоне в июле. Об этом пишет РИА Новости.По словам Столтенберга, это важно как для НАТО, так и для их партнеров, поскольку конфликт вокруг Украины продемонстрировал связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.В пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира.В середине мая китайский лидер Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине высказал мнение, что политическое урегулирование украинского вопроса является верным путем, позиция КНР в этом вопросе остается неизменной.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД Китая назвали условия поддержки саммита в Швейцарии по УкраинеЗапад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в ШвейцарииПутин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении партнерства

китай

центральная азия

юго-восточная азия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, нато, йенс столтенберг, центральная азия, юго-восточная азия, в мире, политика, новости, коллективный запад