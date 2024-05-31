В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по Украине
Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом – МИД Китая
10:46 31.05.2024 (обновлено: 10:52 31.05.2024)
© AFP 2024 / PEDRO PARDOПредставитель МИД Китая Мао Нин
© AFP 2024 / PEDRO PARDO
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
По ее словам, КНР высоко ценит усилия Швейцарии по проведению первого саммита по урегулированию украинского кризиса.
"Мы с начала этого года поддерживали тесные контакты с Швейцарией и соответствующими сторонами по этому вопросу", - цитирует дипломата РИА Новости.
При этом Мао Нин подчеркнула, что "Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив, в противном случае будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира".
В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным направлением, а позиция Китая по этому вопросу всегда была четкой и последовательной.
Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Россия и Украина давно смогли бы договориться на взаимно выгодных условиях, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не выполняли бы условия своих западных хозяев. Он подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать – неизвестно.
По мнению кандидата политических наук Сергея Горбачева, на Западе в данный момент нет лидера, способного консолидировать силы и достойного сесть за стол переговоров с президентом РФ, чтобы урегулировать конфликт НАТО и России, активная фаза которого ведется на Украине.
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