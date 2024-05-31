https://crimea.ria.ru/20240531/v-mid-kitaya-sdelali-zayavlenie-o-mirnoy-konferentsii-po-ukraine-1137745153.html

В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по Украине

В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по Украине - РИА Новости Крым, 31.05.2024

В МИД Китая сделали заявление о мирной конференции по Украине

Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира. Об этом заявила на... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T10:46

2024-05-31T10:46

2024-05-31T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД Китая Мао Нин.По ее словам, КНР высоко ценит усилия Швейцарии по проведению первого саммита по урегулированию украинского кризиса."Мы с начала этого года поддерживали тесные контакты с Швейцарией и соответствующими сторонами по этому вопросу", - цитирует дипломата РИА Новости.В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным направлением, а позиция Китая по этому вопросу всегда была четкой и последовательной.Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Россия и Украина давно смогли бы договориться на взаимно выгодных условиях, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не выполняли бы условия своих западных хозяев. Он подчеркнул, что Москва готова продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать – неизвестно.По мнению кандидата политических наук Сергея Горбачева, на Западе в данный момент нет лидера, способного консолидировать силы и достойного сесть за стол переговоров с президентом РФ, чтобы урегулировать конфликт НАТО и России, активная фаза которого ведется на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД Китая назвали условия поддержки саммита в Швейцарии по УкраинеЗапад готовится к капитуляции Украины – СМИ о саммите в ШвейцарииАмерика "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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