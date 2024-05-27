https://crimea.ria.ru/20240527/v-mid-kitaya-nazvali-usloviya-podderzhki-sammita-v-shveytsarii-po-ukraine-1137619442.html

В МИД Китая назвали условия поддержки саммита в Швейцарии по Украине

В МИД Китая назвали условия поддержки саммита в Швейцарии по Украине - РИА Новости Крым, 27.05.2024

В МИД Китая назвали условия поддержки саммита в Швейцарии по Украине

Пекин выступает за созыв международной мирной конференции по украинскому вопросу с равноправным участием всех сторон и если она будет признана Москвой и Киевом. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T11:49

2024-05-27T11:49

2024-05-27T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Пекин выступает за созыв международной мирной конференции по украинскому вопросу с равноправным участием всех сторон и если она будет признана Москвой и Киевом. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Мао Нин пишет РИА Новости.Ранее Владимир Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием"."По вопросу украинского кризиса Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также настаивал на содействии примирению и проведению переговоров", - заявила Мао Нин.Мао Нин также указала, что Пекин призывает Вашингтон глубоко задуматься о своей ответственности за возникновение и эскалацию украинского кризиса.В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным направлением, а позиция Китая по этому вопросу всегда была четкой и последовательной.Он подчеркнул, что при урегулировании конфликта необходимо соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать обоснованные опасения всех сторон в области безопасности, а также выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что базой для переговорного процесса по Украине являются договоренности, достигнутые в Стамбуле в марте 2022 года.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.Эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Европа не желает вступать в прямой военный конфликт с Россией, но США и Великобритания активно ее к этому подталкивают, не желая терять статус мирового гегемонаВ свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что политики и средства массовой информации на Западе, прежде всего, в Европе, готовят общественное мнение к началу прямого военного конфликта с Россией. В частности, в руководстве НАТО обсуждают варианты прямого участия войск организации в конфликте на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Америка "умывает руки": почему Байден не едет на конференцию по УкраинеКНР выступает за политическое урегулирование по Украине - Си Цзиньпин"Повестка перед ужином": кто толкает Европу к войне с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, политика, украина, сша, новости, россия, безопасность, в мире