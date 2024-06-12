Рейтинг@Mail.ru
В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240612/v-ucheniyakh-yadernykh-sil-rossii-zadeystvovany-iskander-m-i-korabli-vmf-1138048742.html
В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ
В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ
Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T09:42
2024-06-12T09:42
россия
министерство обороны рф
тактическое ядерное оружие (тяо)
ядерная триада
безопасность
новости
вмф
"искандер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0c/1138048628_0:18:1227:708_1920x0_80_0_0_4774a290c04b4ed27cc6f79e0014cfba.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Видео тренировок опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.Отмечается, что личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России, сообщили в Минобороны России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.Кроме того, корабли Северного флота в этот же день провели учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров.В рамках предыдущих учений отрабатывались действия боевых расчетов, а также взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям.21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на УкраинеКак Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружиемЯдерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0c/1138048628_205:0:1149:708_1920x0_80_0_0_ea037e656eab5d90f09ebbeb9c8f00f7.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство обороны рф, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерная триада, безопасность, новости, вмф, "искандер", видео
В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ

"Искандер-М" и корабли ВМФ отрабатывают получение боеприпасов на учениях ядерных сил

09:42 12.06.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.
Видео тренировок опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.
"Личный состав задействованных в учении экипажей кораблей Военно-Морского Флота осуществит снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования", - рассказали в военном ведомстве.
11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России, сообщили в Минобороны России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.
Кроме того, корабли Северного флота в этот же день провели учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров.
В рамках предыдущих учений отрабатывались действия боевых расчетов, а также взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям.
21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на Украине
Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
 
РоссияМинистерство обороны РФТактическое ядерное оружие (ТЯО)Ядерная триадаБезопасностьНовостиВМФ"Искандер"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:09Стрельба слышна в Севастополе – причина
10:52В России вводят штрафы за высадку инвалидов из транспорта
10:33Россия и Китай создадут Международную научную лунную станцию – закон
10:11В Крыму национализировали имущество Яценюка и Джамалы
09:58Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем России
09:42В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ
09:18Взрывы на Украине: в Киевской области пылает пожар
08:59Летнее трудоустройство студентов и школьников: что важно знать
08:29Встретили достойно: десант ВСУ разбит при попытке высадиться в Днепрянах
08:06У Крымского моста образовалась очередь
08:02Как переселиться из аварийного жилья в Ялте
07:37В Шебекино прямое попадание РСЗО в квартиру: один погиб и трое ранены
07:20ВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской области
07:01День России
06:06Ракетная атака на Севастополь отражена – где упали осколки
00:01Жара и грозы: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 12 июня
23:43Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ
23:05Путин включил Белоусова в состав постоянных членов Совбеза России
22:30Главное за день: 11 июня
Лента новостейМолния