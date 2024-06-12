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В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ
В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ - РИА Новости Крым, 12.06.2024
В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ
Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T09:42
2024-06-12T09:42
2024-06-12T09:42
россия
министерство обороны рф
тактическое ядерное оружие (тяо)
ядерная триада
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новости
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"искандер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Видео тренировок опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.Отмечается, что личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России, сообщили в Минобороны России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.Кроме того, корабли Северного флота в этот же день провели учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров.В рамках предыдущих учений отрабатывались действия боевых расчетов, а также взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям.21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на УкраинеКак Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружиемЯдерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
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россия, министерство обороны рф, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерная триада, безопасность, новости, вмф, "искандер", видео
В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ
"Искандер-М" и корабли ВМФ отрабатывают получение боеприпасов на учениях ядерных сил
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил.
Видео тренировок опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.
"Личный состав задействованных в учении экипажей кораблей Военно-Морского Флота осуществит снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования", - рассказали в военном ведомстве.
11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил
России, сообщили в Минобороны России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер"
, снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.
Кроме того, корабли Северного флота в этот же день провели учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров.
В рамках предыдущих учений отрабатывались действия боевых расчетов, а также взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям.
21 мая в Южном военном округе начались учения
по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил
, что это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам.
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