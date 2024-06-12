https://crimea.ria.ru/20240612/v-ucheniyakh-yadernykh-sil-rossii-zadeystvovany-iskander-m-i-korabli-vmf-1138048742.html

В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ

В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ - РИА Новости Крым, 12.06.2024

В учениях ядерных сил России задействованы "Искандер-М" и корабли ВМФ

Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T09:42

2024-06-12T09:42

2024-06-12T09:42

россия

министерство обороны рф

тактическое ядерное оружие (тяо)

ядерная триада

безопасность

новости

вмф

"искандер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0c/1138048628_0:18:1227:708_1920x0_80_0_0_4774a290c04b4ed27cc6f79e0014cfba.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Получение боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет кораблей Военно-морского флота России отработали военные в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Видео тренировок опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.Отмечается, что личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России, сообщили в Минобороны России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.Кроме того, корабли Северного флота в этот же день провели учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров.В рамках предыдущих учений отрабатывались действия боевых расчетов, а также взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям.21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на УкраинеКак Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружиемЯдерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерная триада, безопасность, новости, вмф, "искандер", видео