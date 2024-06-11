https://crimea.ria.ru/20240611/kak-rossiya-provodit-ucheniya-s-nestrategicheskim-yadernym-oruzhiem--1138015160.html

Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием

Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием

В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования. Об... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T09:55

2024-06-11T09:55

2024-06-11T09:55

учения

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

россия

ядерное оружие

тактическое ядерное оружие (тяо)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны России, рассказав о ходе первого этапа учения с нестратегическим ядерным оружием.Кроме того, рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений ЮВО были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей, а также скрытного выдвижения на позиции, уточнили в ведомстве.Во вторник в Минобороны сообщили, что начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России.21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМДЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил – ПутинЯдерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, россия, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие (тяо)