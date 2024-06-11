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Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования. Об... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T09:55
2024-06-11T09:55
учения
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
россия
ядерное оружие
тактическое ядерное оружие (тяо)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны России, рассказав о ходе первого этапа учения с нестратегическим ядерным оружием.Кроме того, рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений ЮВО были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей, а также скрытного выдвижения на позиции, уточнили в ведомстве.Во вторник в Минобороны сообщили, что начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России.21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМДЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил – ПутинЯдерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
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учения, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, россия, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие (тяо)
Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием

ВС РФ отработали снаряжение ракетами "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования

09:55 11.06.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель с ракетами "Кинжал"
Российский истребитель с ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны России, рассказав о ходе первого этапа учения с нестратегическим ядерным оружием.
"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - говорится в сообщении.
Кроме того, рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений ЮВО были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей, а также скрытного выдвижения на позиции, уточнили в ведомстве.
Во вторник в Минобороны сообщили, что начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России.
21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада.
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УченияМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииРоссияЯдерное оружиеТактическое ядерное оружие (ТЯО)
 
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