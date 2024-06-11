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Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на Украине

Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на Украине - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на Украине

Военные учения с практической отработкой вопросов подготовки и применение нестратегического ядерного оружия – это адекватная реакция на активное участие военных РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T15:13

2024-06-11T15:13

2024-06-11T15:13

сергей шойгу

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совет безопасности россии

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ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Военные учения с практической отработкой вопросов подготовки и применение нестратегического ядерного оружия – это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.По словам Шойгу, проведением военных учений российская сторона отреагировала на усиление военного потенциала стран НАТО у границ РФ.Во вторник, 11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России, сообщили в Минобороны России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМДЯдерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил – Путин

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2024

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сергей шойгу, новости, россия, совет безопасности россии , учения, ядерное оружие, украина