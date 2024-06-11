Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на Украине
Ядерные учения ВС РФ стали ответом на участие военных НАТО в боевых действиях на Украине
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Военные учения с практической отработкой вопросов подготовки и применение нестратегического ядерного оружия – это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Напомню, что наши учения – адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам", – сказал он в комментарии "Российской газете".
По словам Шойгу, проведением военных учений российская сторона отреагировала на усиление военного потенциала стран НАТО у границ РФ.
Во вторник, 11 июня, начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России, сообщили в Минобороны России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.
21 мая в Южном военном округе начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и сил ВМФ. Уточнялось, что в ходе учения будут на практике отработаны вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
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