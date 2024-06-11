https://crimea.ria.ru/20240611/ssha-snyali-mnogoletniy-zapret-na-peredachu-oruzhiya-azovu-1138011480.html
США сняли запрет на передачу оружия "Азову"*
США сняли запрет на передачу оружия "Азову"* - РИА Новости Крым, 11.06.2024
США сняли запрет на передачу оружия "Азову"*
Администрация США сняла многолетний запрет на поставки американских вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*. Об этом сообщила газета... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T06:13
2024-06-11T06:13
2024-06-11T06:18
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
сша
поставки западного оружия украине
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Администрация США сняла многолетний запрет на поставки американских вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.Отмечается, что Госдепартамент "не нашел никаких свидетельств таких нарушений". Как пишет издание, около десяти лет назад "Азову"* запретили использовать американское оружие, поскольку "некоторые из ее основателей" придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов, а должностные лица ООН по правам человека обвинили группу в нарушениях гуманитарных прав. Сейчас бригада включена в состав Национальной гвардии Украины и будет иметь доступ к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение.* Террористическая организация, запрещена в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненноеБоевиков ВСУ посадили на 25 лет за расстрел мирных гражданЧто стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), сша, поставки западного оружия украине, политика, обстрелы всу, украина, новости, в мире
США сняли запрет на передачу оружия "Азову"*
США сняли многолетний запрет на передачу оружия националистическому батальону "Азову"*
06:13 11.06.2024 (обновлено: 06:18 11.06.2024)