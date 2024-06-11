https://crimea.ria.ru/20240611/ssha-snyali-mnogoletniy-zapret-na-peredachu-oruzhiya-azovu-1138011480.html

США сняли запрет на передачу оружия "Азову"*

США сняли запрет на передачу оружия "Азову"* - РИА Новости Крым, 11.06.2024

США сняли запрет на передачу оружия "Азову"*

Администрация США сняла многолетний запрет на поставки американских вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*. Об этом сообщила газета... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T06:13

2024-06-11T06:13

2024-06-11T06:18

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)

сша

поставки западного оружия украине

политика

обстрелы всу

украина

новости

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Администрация США сняла многолетний запрет на поставки американских вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.Отмечается, что Госдепартамент "не нашел никаких свидетельств таких нарушений". Как пишет издание, около десяти лет назад "Азову"* запретили использовать американское оружие, поскольку "некоторые из ее основателей" придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов, а должностные лица ООН по правам человека обвинили группу в нарушениях гуманитарных прав. Сейчас бригада включена в состав Национальной гвардии Украины и будет иметь доступ к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение.* Террористическая организация, запрещена в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненноеБоевиков ВСУ посадили на 25 лет за расстрел мирных гражданЧто стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт

сша

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), сша, поставки западного оружия украине, политика, обстрелы всу, украина, новости, в мире