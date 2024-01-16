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Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное
Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное
Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел гражданской машины, в которой передвигалась семья с детьми. Как сообщает Генпрокуратура России, при... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T10:57
2024-01-16T12:04
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел гражданской машины, в которой передвигалась семья с детьми. Как сообщает Генпрокуратура России, при обстреле погибли трое взрослых и 3-летний ребенок.По данным суда, в марте 2022 года, находясь на боевой позиции в Мариуполе, старший пулеметчик нацбата увидел машину с белыми лентами и надписями о наличии несовершеннолетних внутри. В машине ехала семья с тремя малолетними детьми.В итоге боевик признан виновным сразу по трем статям – об убийстве двух и более лиц, малолетнего лица, покушение на убийство двух и более лиц и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он приговорен судом к пожизненному лишению свободы и будет отбывать наказание в колонии особого режима.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталовСтрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ
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96
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суд, приговор, новости, генеральная прокуратура россии, мариуполь
Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное

На пожизненный срок осудил суд Донецка боевика "Азова"* – Генпрокуратура

10:57 16.01.2024 (обновлено: 12:04 16.01.2024)
 
© Генпрокуратура РоссииВ Донецке вынесен приговор военнослужащему "Азова"*, расстрелявшему автомобиль с семьей
В Донецке вынесен приговор военнослужащему Азова*, расстрелявшему автомобиль с семьей
© Генпрокуратура России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел гражданской машины, в которой передвигалась семья с детьми. Как сообщает Генпрокуратура России, при обстреле погибли трое взрослых и 3-летний ребенок.
По данным суда, в марте 2022 года, находясь на боевой позиции в Мариуполе, старший пулеметчик нацбата увидел машину с белыми лентами и надписями о наличии несовершеннолетних внутри. В машине ехала семья с тремя малолетними детьми.

"Выполняя приказ о ликвидации мирного населения, он совместно со старшим боевой позиции расстрелял автомобиль из автомата. В результате двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик скончались на месте, двоим детям и их бабушке удалось спастись", – сказано в сообщении.

В итоге боевик признан виновным сразу по трем статям – об убийстве двух и более лиц, малолетнего лица, покушение на убийство двух и более лиц и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он приговорен судом к пожизненному лишению свободы и будет отбывать наказание в колонии особого режима.
*Запрещенная в России террористическая организация
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СудПриговорНовостиГенеральная прокуратура РоссииМариуполь
 
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