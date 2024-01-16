https://crimea.ria.ru/20240116/rasstrelyal-mashinu-s-detmi-boevik-azova-poluchil-pozhiznennoe-1134220684.html

Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное

Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное

Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел гражданской машины, в которой передвигалась семья с детьми. Как сообщает Генпрокуратура России, при... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T10:57

2024-01-16T10:57

2024-01-16T12:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Боевик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел гражданской машины, в которой передвигалась семья с детьми. Как сообщает Генпрокуратура России, при обстреле погибли трое взрослых и 3-летний ребенок.По данным суда, в марте 2022 года, находясь на боевой позиции в Мариуполе, старший пулеметчик нацбата увидел машину с белыми лентами и надписями о наличии несовершеннолетних внутри. В машине ехала семья с тремя малолетними детьми.В итоге боевик признан виновным сразу по трем статям – об убийстве двух и более лиц, малолетнего лица, покушение на убийство двух и более лиц и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он приговорен судом к пожизненному лишению свободы и будет отбывать наказание в колонии особого режима.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталовСтрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ

мариуполь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суд, приговор, новости, генеральная прокуратура россии, мариуполь