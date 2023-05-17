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Стрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ

Стрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Стрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ

Суд Луганской Народной Республики приговорил к 20 годам колонии боевика ВСУ, который для устрашения стрелял по жилым домам и убил мирного жителя. Об этом... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T13:05

2023-05-17T13:05

2023-05-17T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Суд Луганской Народной Республики приговорил к 20 годам колонии боевика ВСУ, который для устрашения стрелял по жилым домам и убил мирного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.По данным следствия, Павел Смилко вместе с другими украинскими боевиками 24-й отдельной механизированной бригады войсковой части А0998 ВСУ получил приказ стрелять из прилегающей лесополосы по городу Попасная для устрашения мирных жителей и чтобы разрушить гражданскую инфраструктуру.Отмечается, что в основу приговора легли многочисленные экспертизы и доказательства, в том числе показания свидетелей, которым удалось выжить, спрятавшись в подвалах."Одна из женщин, сообщила, что утром 20 марта она вышла из подвального помещения и увидела, что вблизи дома в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины от многочисленных осколочных ранений погиб ее сын 1990 года рождения", - уточняют в Следкоме.Судом ЛНР Смилко признан виновным в совершении преступлений сразу по трем статьям - жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство, совершенное группой лиц, и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся. Тем не менее, в течение 20 лет он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Донецку – есть жертвыВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетамиВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230510/boytsa-vsu-i-dvoikh-azovtsev-osudyat-za-rasstrel-mirnykh-zhiteley-mariupolya-1128630922.html

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луганская народная республика (лнр), закон и право, события в донбассе, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)