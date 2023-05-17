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ВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.05.2023
ВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области
Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 135 снарядов из ствольной артиллерии и РСЗО. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T09:58
2023-05-17T09:58
2023-05-17T09:58
херсонская область
новые регионы россии
сво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 135 снарядов из ствольной артиллерии и РСЗО. Об этом сообщили в экстренных службах региона."Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии и РСЗО по Каховке 17 реактивных снарядов и 14 снарядов из ствольной артиллерии", - сказано в сообщении.Еще 19 снарядов за минувший день украинские боевики выпустили по Малокаховке, 17 - по Голой Пристани, 8 - по Кардашинке, по 7 снарядов прилетели в Днепряны, Казачьи Лагеря, Алешки, 6 - в Солонцы, 5 снарядов выпущено по Крынкам.Накануне одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 83 снаряда из ствольной артиллерии. Еще сутками ранее украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины 74 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила пять американских ракетВернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома КиевомЛевый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно
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херсонская область, новые регионы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости
ВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области
Украинские боевики обстреляли одиннадцать населенных пунктов Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 135 снарядов из ствольной артиллерии и РСЗО. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии и РСЗО по Каховке 17 реактивных снарядов и 14 снарядов из ствольной артиллерии", - сказано в сообщении.
Еще 19 снарядов за минувший день украинские боевики выпустили по Малокаховке, 17 - по Голой Пристани, 8 - по Кардашинке, по 7 снарядов прилетели в Днепряны, Казачьи Лагеря, Алешки, 6 - в Солонцы, 5 снарядов выпущено по Крынкам.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Алешек, Рыбальчего выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавили в экстренных службах.
Накануне одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам
со стороны ВСУ, всего было выпущено 83 снаряда из ствольной артиллерии. Еще сутками ранее украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины 74 снаряда
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