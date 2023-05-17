https://crimea.ria.ru/20230517/vsu-vypustili-135-snaryadov-po-khersonskoy-oblasti-1128767815.html

ВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области

ВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.05.2023

ВСУ выпустили 135 снарядов по Херсонской области

Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 135 снарядов из ствольной артиллерии и РСЗО. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T09:58

2023-05-17T09:58

2023-05-17T09:58

херсонская область

новые регионы россии

сво

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 135 снарядов из ствольной артиллерии и РСЗО. Об этом сообщили в экстренных службах региона."Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии и РСЗО по Каховке 17 реактивных снарядов и 14 снарядов из ствольной артиллерии", - сказано в сообщении.Еще 19 снарядов за минувший день украинские боевики выпустили по Малокаховке, 17 - по Голой Пристани, 8 - по Кардашинке, по 7 снарядов прилетели в Днепряны, Казачьи Лагеря, Алешки, 6 - в Солонцы, 5 снарядов выпущено по Крынкам.Накануне одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 83 снаряда из ствольной артиллерии. Еще сутками ранее украинские боевики выпустили по левобережью Херсонщины 74 снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила пять американских ракетВернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома КиевомЛевый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно

https://crimea.ria.ru/20230516/rossiyskaya-pvo-perekhvatila-sem-dalnoboynykh-raket-storm-shadow-1128748874.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, новости