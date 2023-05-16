https://crimea.ria.ru/20230516/vsu-vypustili-83-snaryada-po-khersonskoy-oblasti-1128746510.html

ВСУ выпустили 83 снаряда по Херсонской области

ВСУ выпустили 83 снаряда по Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.05.2023

ВСУ выпустили 83 снаряда по Херсонской области

Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 83 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T12:07

2023-05-16T12:07

2023-05-16T12:07

херсонская область

херсон

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

каховка

новая каховка

сво

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 83 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что накануне ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру шести населенных пунктов Херсонщины.Кроме того, в течение минувшей ночи украинские боевики обстреляли Новую Каховку, Каховку, Пролетарку, Великую Лепетиху и населенный пункт Каиры. Всего по объектам гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии было выпущено 32 снаряда.Размер ущерба и число жертв среди гражданского населения уточняются.Накануне одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 74 снаряда из ствольной артиллерии. Кроме того, минувшей ночью украинские боевики ударили по гражданской инфраструктуре Новой Каховки и Каховки, а также населенных пунктов Васильевка и Казачьи Лагеря. Всего было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.Ранее сообщалось, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике после артиллерийского удара по месту дислокации украинского подразделения в промзоне Херсона.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на УкраинеЛевый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известноНовая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ

херсонская область

херсон

новые регионы россии

каховка

новая каховка

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2023

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херсонская область, херсон, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, сво, происшествия, обстрелы всу