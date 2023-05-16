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ВСУ выпустили 83 снаряда по Херсонской области
ВСУ выпустили 83 снаряда по Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.05.2023
ВСУ выпустили 83 снаряда по Херсонской области
Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 83 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T12:07
2023-05-16T12:07
2023-05-16T12:07
херсонская область
херсон
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
каховка
новая каховка
сво
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 83 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточняется, что накануне ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру шести населенных пунктов Херсонщины.Кроме того, в течение минувшей ночи украинские боевики обстреляли Новую Каховку, Каховку, Пролетарку, Великую Лепетиху и населенный пункт Каиры. Всего по объектам гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии было выпущено 32 снаряда.Размер ущерба и число жертв среди гражданского населения уточняются.Накануне одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ, всего было выпущено 74 снаряда из ствольной артиллерии. Кроме того, минувшей ночью украинские боевики ударили по гражданской инфраструктуре Новой Каховки и Каховки, а также населенных пунктов Васильевка и Казачьи Лагеря. Всего было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.Ранее сообщалось, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике после артиллерийского удара по месту дислокации украинского подразделения в промзоне Херсона.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на УкраинеЛевый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известноНовая Каховка осталась без электричества из-за обстрела ВСУ
херсонская область
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херсонская область, херсон, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, сво, происшествия, обстрелы всу
ВСУ выпустили 83 снаряда по Херсонской области
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области из ствольной артиллерии
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 83 снаряда из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Уточняется, что накануне ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру шести населенных пунктов Херсонщины.
"Вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Корсунка 7 снарядов, по Солонцам - 5 снарядов, по Песчановке - 6. Кроме того, по Голой Пристани было выпущено 18 снарядов, по Кардашинке - 7 снарядов и 8 по Алешкам", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение минувшей ночи украинские боевики обстреляли Новую Каховку, Каховку, Пролетарку, Великую Лепетиху и населенный пункт Каиры. Всего по объектам гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии было выпущено 32 снаряда.
Размер ущерба и число жертв среди гражданского населения уточняются.
Накануне одиннадцать населенных пунктов в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ,
всего было выпущено 74 снаряда из ствольной артиллерии. Кроме того, минувшей ночью украинские боевики ударили по гражданской инфраструктуре Новой Каховки и Каховки, а также населенных пунктов Васильевка и Казачьи Лагеря. Всего было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.
Ранее сообщалось
, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике после артиллерийского удара по месту дислокации украинского подразделения в промзоне Херсона.
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