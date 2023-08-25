https://crimea.ria.ru/20230825/boevikov-vsu-posadili-na-25-let-za-rasstrel-mirnykh-grazhdan-1130944663.html

Боевиков ВСУ посадили на 25 лет за расстрел мирных граждан

Боевиков ВСУ посадили на 25 лет за расстрел мирных граждан - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Боевиков ВСУ посадили на 25 лет за расстрел мирных граждан

В Донецкой Народной Республике оглашен приговор военнослужащим ВСУ Роману Петренко и Алексею Хроленко, которые в марте 2022 года расстреляли автомобиль с... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T12:38

2023-08-25T12:38

2023-08-25T12:38

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике оглашен приговор военнослужащим ВСУ Роману Петренко и Алексею Хроленко, которые в марте 2022 года расстреляли автомобиль с мирными гражданами. От полученных ранений четверо безоружных людей скончались на месте. Суд посчитал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."Следствием и судом установлено, что с 27 февраля 2022 года личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в том числе наводчик башенной установки БТР Хроленко и водитель бортового автомобиля "Урал" Петренко на оккупированной территории г. Мариуполя ДНР заняли боевую позицию. В соответствии с преступным планом командования они должны были обеспечить круговое блокирование участка в своей зоне ответственности с применением огнестрельного оружия", - приводят детали в СК.Военнослужащие должны были препятствовать свободному выходу мирного населения из города и убивать всех гражданских лиц, которые оказывались вблизи их позиции.Суд признал военнослужащих виновными в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти. Приговором суда Петренко и Хроленко назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Военные преступления ВСУ приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения. Так, 22 августа Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам лишения свободы солдата ВСУ за убийство мирного жителя из пушки.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики "Азова"* получили по 20 лет колонии за обстрелы гражданских в ДНРСледком расследует факт беспилотной атаки в Курской областиУкраинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), приговор, закон и право, новости, украина, россия, новости сво