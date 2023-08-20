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Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области
Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области
Следком России расследует факт беспилотной атаки в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T13:07
2023-08-20T13:07
2023-08-20T13:07
ск рф (следственный комитет российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
курск
курская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Следком России расследует факт беспилотной атаки в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске в ночь на 20 августа, пострадали пять человек, повреждены крыша, фасад, первая платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель. ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные населенные пункты на территории РФ. Только за последние сутки силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области, также беспилотная атака отражена в Ростовской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по ТаганрогуСледком предъявил обвинение экс-командующему сухопутными восками ВСУБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), курск, курская область, новости
Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области
СК РФ расследует факт атаки БПЛА в Курской области