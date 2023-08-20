https://crimea.ria.ru/20230820/sledkom-rassleduet-fakt-bespilotnoy-ataki-v-kurskoy-oblasti-1130831793.html

Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области

Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Следком расследует факт беспилотной атаки в Курской области

Следком России расследует факт беспилотной атаки в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T13:07

2023-08-20T13:07

2023-08-20T13:07

ск рф (следственный комитет российской федерации)

беспилотник (бпла, дрон)

курск

курская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/14/1130828946_0:243:1280:963_1920x0_80_0_0_997c35eaf7f9898b230d7708cf2159a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Следком России расследует факт беспилотной атаки в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске в ночь на 20 августа, пострадали пять человек, повреждены крыша, фасад, первая платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель. ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные населенные пункты на территории РФ. Только за последние сутки силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области, также беспилотная атака отражена в Ростовской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Следком возбудил дело о теракте после ракетного удара по ТаганрогуСледком предъявил обвинение экс-командующему сухопутными восками ВСУБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя

курск

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), курск, курская область, новости