https://crimea.ria.ru/20230820/chp-v-kurske-chto-proiskhodit-na-vokzale-pole-ataki-bpla---foto-1130829483.html

ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото

ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото - РИА Новости Крым, 20.08.2023

ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото

Основные последствия ночного удара украинского беспилотника по зданию железнодорожного вокзала Курска к этому времени устранены, пожар ликвидирован в 3.46 утра. РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T09:35

2023-08-20T09:35

2023-08-20T10:20

роман старовойт

курск

курская область

беспилотник (бпла, дрон)

новости

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Основные последствия ночного удара украинского беспилотника по зданию железнодорожного вокзала Курска к этому времени устранены, пожар ликвидирован в 3.46 утра. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По данным губернатора, в результате атаки пострадали крыша, фасад, первая платформа. Взрывной волной повреждены зал ожидания и пешеходный тоннель.Сейчас вход и посадка на поезда после прохождения досмотра осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ. При посадке на поезда пассажирам оказывают помощь волонтеры.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и областиВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородБеспилотник самолетного типа атаковал Белгородчину

https://crimea.ria.ru/20230820/bespilotnik-vsu-atakoval-vokzal-v-kurske-postradali-5-chelovek-1130828506.html

курск

курская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курск, курская область, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), безопасность