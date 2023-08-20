ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото
Старовойт: основные последствия удара по вокзалу Курска устранены
09:35 20.08.2023 (обновлено: 10:20 20.08.2023)
© Telegram Роман СтаровойтПадение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Основные последствия ночного удара украинского беспилотника по зданию железнодорожного вокзала Курска к этому времени устранены, пожар ликвидирован в 3.46 утра. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По данным губернатора, в результате атаки пострадали крыша, фасад, первая платформа. Взрывной волной повреждены зал ожидания и пешеходный тоннель.
"Пообщался с руководством железной дороги. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое были направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой", - рассказал Старовойт о состоянии пострадавших.
Сейчас вход и посадка на поезда после прохождения досмотра осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ. При посадке на поезда пассажирам оказывают помощь волонтеры.
© Telegram Роман СтаровойтПадение беспилотника на здание вокзала в Курске
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Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
© Telegram Роман СтаровойтПадение беспилотника на здание вокзала в Курске
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Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
© Telegram Роман СтаровойтПадение беспилотника на здание вокзала в Курске
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Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
© Telegram Роман СтаровойтПадение беспилотника на здание вокзала в Курске
4 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
1 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
2 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
3 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
4 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
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