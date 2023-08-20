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ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото
ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото - РИА Новости Крым, 20.08.2023
ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото
Основные последствия ночного удара украинского беспилотника по зданию железнодорожного вокзала Курска к этому времени устранены, пожар ликвидирован в 3.46 утра. РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T09:35
2023-08-20T10:20
роман старовойт
курск
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
новости
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Основные последствия ночного удара украинского беспилотника по зданию железнодорожного вокзала Курска к этому времени устранены, пожар ликвидирован в 3.46 утра. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По данным губернатора, в результате атаки пострадали крыша, фасад, первая платформа. Взрывной волной повреждены зал ожидания и пешеходный тоннель.Сейчас вход и посадка на поезда после прохождения досмотра осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ. При посадке на поезда пассажирам оказывают помощь волонтеры.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и областиВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородБеспилотник самолетного типа атаковал Белгородчину
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роман старовойт, курск, курская область, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), безопасность
ЧП в Курске: что происходит на вокзале поле атаки БПЛА - фото

Старовойт: основные последствия удара по вокзалу Курска устранены

09:35 20.08.2023 (обновлено: 10:20 20.08.2023)
 
© Telegram Роман СтаровойтПадение беспилотника на здание вокзала в Курске
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Основные последствия ночного удара украинского беспилотника по зданию железнодорожного вокзала Курска к этому времени устранены, пожар ликвидирован в 3.46 утра. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По данным губернатора, в результате атаки пострадали крыша, фасад, первая платформа. Взрывной волной повреждены зал ожидания и пешеходный тоннель.

"Пообщался с руководством железной дороги. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое были направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой", - рассказал Старовойт о состоянии пострадавших.

Сейчас вход и посадка на поезда после прохождения досмотра осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ. При посадке на поезда пассажирам оказывают помощь волонтеры.
© Telegram Роман СтаровойтПадение беспилотника на здание вокзала в Курске
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
1 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
© Telegram Роман СтаровойтПадение беспилотника на здание вокзала в Курске
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
2 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
© Telegram Роман СтаровойтПадение беспилотника на здание вокзала в Курске
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
3 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
© Telegram Роман СтаровойтПадение беспилотника на здание вокзала в Курске
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
4 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
1 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
2 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
3 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
4 из 4
Падение беспилотника на здание вокзала в Курске
© Telegram Роман Старовойт
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