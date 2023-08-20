https://crimea.ria.ru/20230820/bespilotnik-vsu-atakoval-vokzal-v-kurske-postradali-5-chelovek-1130828506.html

Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек

Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T06:55

2023-08-20T06:55

2023-08-20T07:20

курск

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения."Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол", - написал губернатор в своем телеграм-канале.Как уточнил Старовойт, все оперативные службы находятся на месте, подробности случившегося уточняются.

курск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости