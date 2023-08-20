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Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек
Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T06:55
2023-08-20T07:20
курск
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения."Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол", - написал губернатор в своем телеграм-канале.Как уточнил Старовойт, все оперативные службы находятся на месте, подробности случившегося уточняются.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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курск, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, пострадали 5 человек

Беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, возник пожар, пострадали 5 человек

06:55 20.08.2023 (обновлено: 07:20 20.08.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения.
"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Как уточнил Старовойт, все оперативные службы находятся на месте, подробности случившегося уточняются.
КурскБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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