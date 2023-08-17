Беспилотник самолетного типа атаковал Белгородчину
Минобороны: Белгородскую область попытался атаковать БПЛА самолетного типа – он уничтожен
23:41 17.08.2023 (обновлено: 00:02 18.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 – РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник самолетного типа попыталсяатаковать Белгородскую область, он уничтожен в небе над регионом. Об этом сообщили в Минобороны России.
"17 августа в 22:22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала система ПВО – БПЛА был сбит над селом Никольское.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Раннее, утром 17 августа, противник безуспешно пытался атаковать Белгородскую область ударным беспилотником. А накануне украинский беспилотник самолетного типа был сбит в Крыму.
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"17 августа в 22:22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала система ПВО – БПЛА был сбит над селом Никольское.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Раннее, утром 17 августа, противник безуспешно пытался атаковать Белгородскую область ударным беспилотником. А накануне украинский беспилотник самолетного типа был сбит в Крыму.
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