https://crimea.ria.ru/20230817/bespilotnik-samoletnogo-tipa-atakoval-belgorodchinu-1130799953.html

Беспилотник самолетного типа атаковал Белгородчину

Беспилотник самолетного типа атаковал Белгородчину - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Беспилотник самолетного типа атаковал Белгородчину

РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-17T23:41

2023-08-17T23:41

2023-08-18T00:02

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 – РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник самолетного типа попыталсяатаковать Белгородскую область, он уничтожен в небе над регионом. Об этом сообщили в Минобороны России."17 августа в 22:22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала система ПВО – БПЛА был сбит над селом Никольское. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.Раннее, утром 17 августа, противник безуспешно пытался атаковать Белгородскую область ударным беспилотником. А накануне украинский беспилотник самолетного типа был сбит в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВОАрмия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА

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