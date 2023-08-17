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Беспилотник самолетного типа атаковал Белгородчину - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Беспилотник самолетного типа атаковал Белгородчину
Беспилотник самолетного типа атаковал Белгородчину - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Беспилотник самолетного типа атаковал Белгородчину
РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-17T23:41
2023-08-18T00:02
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 – РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник самолетного типа попыталсяатаковать Белгородскую область, он уничтожен в небе над регионом. Об этом сообщили в Минобороны России."17 августа в 22:22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала система ПВО – БПЛА был сбит над селом Никольское. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.Раннее, утром 17 августа, противник безуспешно пытался атаковать Белгородскую область ударным беспилотником. А накануне украинский беспилотник самолетного типа был сбит в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВОАрмия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф
Беспилотник самолетного типа атаковал Белгородчину

Минобороны: Белгородскую область попытался атаковать БПЛА самолетного типа – он уничтожен

23:41 17.08.2023 (обновлено: 00:02 18.08.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 – РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник самолетного типа попыталсяатаковать Белгородскую область, он уничтожен в небе над регионом. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 августа в 22:22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала система ПВО – БПЛА был сбит над селом Никольское.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Раннее, утром 17 августа, противник безуспешно пытался атаковать Белгородскую область ударным беспилотником. А накануне украинский беспилотник самолетного типа был сбит в Крыму.

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