https://crimea.ria.ru/20230810/massirovannaya-ataka-bpla-na-sevastopol-i-moskvu---chto-izvestno-1130642743.html

Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно

Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно

В ночь на четверг над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T06:19

2023-08-10T06:19

2023-08-10T06:33

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

московская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

украина

россия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА, летящих в направлении Москвы. Уточняется, что они сбиты в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. "В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет",- заключили в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в КрымуКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин

севастополь

московская область

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, московская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия, министерство обороны рф, новости крыма