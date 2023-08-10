https://crimea.ria.ru/20230810/massirovannaya-ataka-bpla-na-sevastopol-i-moskvu---chto-izvestno-1130642743.html
Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно
Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно
В ночь на четверг над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T06:19
2023-08-10T06:19
2023-08-10T06:33
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА, летящих в направлении Москвы. Уточняется, что они сбиты в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. "В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет",- заключили в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в КрымуКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, московская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия, министерство обороны рф, новости крыма
Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно
11 БПЛА уничтожены возле Севастополя, два - над Калужской и Московской областями
06:19 10.08.2023 (обновлено: 06:33 10.08.2023)