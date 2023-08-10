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Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно
Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно
В ночь на четверг над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T06:19
2023-08-10T06:33
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
московская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА, летящих в направлении Москвы. Уточняется, что они сбиты в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. "В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет",- заключили в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия13 украинских БПЛА пытались осуществить теракт в КрымуКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, московская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия, министерство обороны рф, новости крыма
Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно

11 БПЛА уничтожены возле Севастополя, два - над Калужской и Московской областями

06:19 10.08.2023 (обновлено: 06:33 10.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКомплексы ПВО С-400 "Триумф" в Крыму
Комплексы ПВО С-400 Триумф в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два беспилотника, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА, летящих в направлении Москвы. Уточняется, что они сбиты в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.
"В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет",- заключили в Минобороны России.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМосковская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияУкраинаРоссияМинистерство обороны РФНовости Крыма
 
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