https://crimea.ria.ru/20230817/udarnyy-bespilotnik-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu-1130777535.html

Ударный беспилотник сбит над Белгородской областью

Ударный беспилотник сбит над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Ударный беспилотник сбит над Белгородской областью

Российские военные пресекли попытку беспилотной атаки в Белгородской области, жертв и разрушений удалось избежать, сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T10:24

2023-08-17T10:24

2023-08-17T10:24

беспилотник (бпла, дрон)

пво

министерство обороны рф

новости сво

украина

россия

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА новости Крым. Российские военные пресекли попытку беспилотной атаки в Белгородской области, жертв и разрушений удалось избежать, сообщает в четверг Минобороны России.По данным ведомства, попытка атаковать объекты на территории России летательным аппаратом самолетного типа отражена в четверг в 9 часов утра.Киевский режим продолжает регулярные попытки атаковать территорию России. Накануне ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым атакован двумя десятками дронов - МОАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить РоссияУкраинский беспилотник сбит в Белгородской области

украина

россия

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости сво, украина, россия, белгородская область