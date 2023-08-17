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Ударный беспилотник сбит над Белгородской областью
Ударный беспилотник сбит над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Ударный беспилотник сбит над Белгородской областью
Российские военные пресекли попытку беспилотной атаки в Белгородской области, жертв и разрушений удалось избежать, сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T10:24
2023-08-17T10:24
2023-08-17T10:24
беспилотник (бпла, дрон)
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россия
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА новости Крым. Российские военные пресекли попытку беспилотной атаки в Белгородской области, жертв и разрушений удалось избежать, сообщает в четверг Минобороны России.По данным ведомства, попытка атаковать объекты на территории России летательным аппаратом самолетного типа отражена в четверг в 9 часов утра.Киевский режим продолжает регулярные попытки атаковать территорию России. Накануне ВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым атакован двумя десятками дронов - МОАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить РоссияУкраинский беспилотник сбит в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости сво, украина, россия, белгородская область
Ударный беспилотник сбит над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью сбит украинский ударный беспилотник