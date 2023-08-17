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Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА
Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА
Российские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также поразили командный пункт и склад боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T14:10
2023-08-17T14:10
2023-08-17T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также поразили командный пункт и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 18 украинских БПЛА. Уточняется, что дроны сбиты в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 459 самолетов, 246 вертолетов, 5805 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11349 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударомУкраинский Су-25 сбит в ДНРНад Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
https://crimea.ria.ru/20230816/demoralizovannyy-kontrnastup-pochemu-u-vsu-net-shansov-na-uspekh-1130767242.html
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия
Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА
Минобороны: российские военные поразили два украинских пункта управления БПЛА