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Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА
Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА
Российские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также поразили командный пункт и склад боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T14:10
2023-08-17T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также поразили командный пункт и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 18 украинских БПЛА. Уточняется, что дроны сбиты в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 459 самолетов, 246 вертолетов, 5805 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11349 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударомУкраинский Су-25 сбит в ДНРНад Крымом сбит украинский беспилотник самолетного типа
https://crimea.ria.ru/20230816/demoralizovannyy-kontrnastup-pochemu-u-vsu-net-shansov-na-uspekh-1130767242.html
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия
Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА

Минобороны: российские военные поразили два украинских пункта управления БПЛА

14:10 17.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" Западной группы войск на Купянском направлении в ЛНР
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также поразили командный пункт и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В районе Серебрянки поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 18 украинских БПЛА. Уточняется, что дроны сбиты в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 459 самолетов, 246 вертолетов, 5805 беспилотников, 431 зенитный ракетный комплекс, 11349 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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