https://crimea.ria.ru/20230817/ukrainskiy-voinskiy-eshelon-s-boepripasami-unichtozhen-raketnym-udarom-1130785141.html

Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударом

Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударом - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударом

Российские военные уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T13:47

2023-08-17T13:47

2023-08-17T14:09

новости сво

днепропетровская область

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.Также подразделения группировки войск "Южная" на Донецком направлении отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Российские штурмовые отряды в ходе успешного наступления улучшили положение по переднему краю.Читайте также на РИА Новости Крым:Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится УкраинаВСУ лишились 730 боевиков за сутки: ход спецоперации на всех направленияхУкраинский Су-25 сбит в ДНР

днепропетровская область

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, днепропетровская область, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), потери всу