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Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударом
Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударом - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударом
Российские военные уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T13:47
2023-08-17T13:47
2023-08-17T14:09
новости сво
днепропетровская область
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.Также подразделения группировки войск "Южная" на Донецком направлении отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Российские штурмовые отряды в ходе успешного наступления улучшили положение по переднему краю.Читайте также на РИА Новости Крым:Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится УкраинаВСУ лишились 730 боевиков за сутки: ход спецоперации на всех направленияхУкраинский Су-25 сбит в ДНР
днепропетровская область
донецкая народная республика (днр)
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2023
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, днепропетровская область, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), потери всу
Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударом
Минобороны: ВС России уничтожили украинский воинский эшелон в Днепропетровской области
13:47 17.08.2023 (обновлено: 14:09 17.08.2023)