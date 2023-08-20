https://crimea.ria.ru/20230820/sily-pvo-presekli-popytku-terakta-s-pomoschyu-bpla-v-moskve-i-oblasti-1130828625.html
Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
В ночь на воскресенье пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью БПЛА по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T07:27
2023-08-20T07:27
2023-08-20T07:27
москва
московская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
потери всу
сергей собянин
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью БПЛА по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщили в Минобороны России.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении, которую удалось пресечь силами ПВО.Как уточняется, силами ПВО был обнаружен беспилотник, летевший над Ступинским районом Московской области по направлению к Москве.Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.
https://crimea.ria.ru/20230820/bespilotnik-vsu-atakoval-vokzal-v-kurske-postradali-5-chelovek-1130828506.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, потери всу , сергей собянин, министерство обороны рф
Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области
Минобороны: пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью БПЛА в Москве и области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью БПЛА по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщили в Минобороны России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении, которую удалось пресечь силами ПВО.
"Двадцатого августа около 4.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
Как уточняется, силами ПВО был обнаружен беспилотник, летевший над Ступинским районом Московской области по направлению к Москве.
Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.