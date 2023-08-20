https://crimea.ria.ru/20230820/sily-pvo-presekli-popytku-terakta-s-pomoschyu-bpla-v-moskve-i-oblasti-1130828625.html

Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области

Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области

В ночь на воскресенье пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью БПЛА по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T07:27

2023-08-20T07:27

2023-08-20T07:27

москва

московская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

потери всу

сергей собянин

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье пресечена попытка киевского режима совершить теракт с помощью БПЛА по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщили в Минобороны России.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении, которую удалось пресечь силами ПВО.Как уточняется, силами ПВО был обнаружен беспилотник, летевший над Ступинским районом Московской области по направлению к Москве.Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.

https://crimea.ria.ru/20230820/bespilotnik-vsu-atakoval-vokzal-v-kurske-postradali-5-chelovek-1130828506.html

москва

московская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, потери всу , сергей собянин, министерство обороны рф