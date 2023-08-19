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ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород
ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород - РИА Новости Крым, 19.08.2023
ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород
Российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над территорией Московской и Белгородской областей, РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T15:01
2023-08-19T15:03
новости
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над территорией Московской и Белгородской областей, разрушений нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнил губернатор Белгородской области, воздушная цель сбита на подлете к городу. Пострадавших нет.Позже в Минобороны сообщили и о попытке ВСУ атаковать БПЛА самолетного типа объекты на территории Москвы и Московской области.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской областиВ Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ СальдоБеспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, москва, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, московская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород

Минобороны сообщило о попытке атаковать с помощью БПЛА Москву и Белгород

15:01 19.08.2023 (обновлено: 15:03 19.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над территорией Московской и Белгородской областей, разрушений нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"19 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Как уточнил губернатор Белгородской области, воздушная цель сбита на подлете к городу. Пострадавших нет.
Позже в Минобороны сообщили и о попытке ВСУ атаковать БПЛА самолетного типа объекты на территории Москвы и Московской области.
"Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет", - уточнили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе.
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