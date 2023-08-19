https://crimea.ria.ru/20230819/vsu-popytalis-atakovat-bespilotnikami-moskvu-i-belgorod-1130820619.html

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород - РИА Новости Крым, 19.08.2023

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород

Российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над территорией Московской и Белгородской областей, РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T15:01

2023-08-19T15:01

2023-08-19T15:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над территорией Московской и Белгородской областей, разрушений нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнил губернатор Белгородской области, воздушная цель сбита на подлете к городу. Пострадавших нет.Позже в Минобороны сообщили и о попытке ВСУ атаковать БПЛА самолетного типа объекты на территории Москвы и Московской области.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской областиВ Херсонской области запретили использовать беспилотники – указ СальдоБеспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра

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белгородская область

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новости, москва, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, московская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу