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Беспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра

Беспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Беспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра

Сбитый беспилотник упал в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собяниин. РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T06:19

2023-08-18T06:19

2023-08-18T06:22

беспилотник (бпла, дрон)

москва

пво

министерство обороны рф

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россия

сергей собянин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Сбитый беспилотник упал в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собяниин.По данным Минобороны РФ, инцидент произошел около 4.00."Киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в сообщении ведомства.11 августа украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве на западе столицы.Перед этим над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО уничтожили два дрона, которые летели в направлении Москвы.Днем ранее над Московской областью также были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полетыНовую ракетную атаку на Крымский мост отразили военныеУкраинские дроны сбили в Белгородской и Курской областях

москва

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), москва, пво, министерство обороны рф, новости, украина, безопасность, россия, сергей собянин