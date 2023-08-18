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Беспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Беспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра
Беспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Беспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра
Сбитый беспилотник упал в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собяниин. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T06:19
2023-08-18T06:22
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Сбитый беспилотник упал в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собяниин.По данным Минобороны РФ, инцидент произошел около 4.00."Киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в сообщении ведомства.11 августа украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве на западе столицы.Перед этим над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО уничтожили два дрона, которые летели в направлении Москвы.Днем ранее над Московской областью также были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Москвой сбили беспилотник, аэропорт Внуково временно остановил полетыНовую ракетную атаку на Крымский мост отразили военныеУкраинские дроны сбили в Белгородской и Курской областях
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беспилотник (бпла, дрон), москва, пво, министерство обороны рф, новости, украина, безопасность, россия, сергей собянин
Беспилотник сбит над Москвой возле Экспоцентра

Собянин: ПВО сбили беспилотник над Москвой, обломки упали в районе Экспоцентра

06:19 18.08.2023 (обновлено: 06:22 18.08.2023)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Сбитый беспилотник упал в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собяниин.
"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно, пострадавших нет", - написал Собянин в своем ТГ-канале.
По данным Минобороны РФ, инцидент произошел около 4.00.
"Киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в сообщении ведомства.
11 августа украинский беспилотник пытался атаковать объект в Москве, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве на западе столицы.
Перед этим над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО уничтожили два дрона, которые летели в направлении Москвы.
Днем ранее над Московской областью также были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)МоскваПВОМинистерство обороны РФНовостиУкраинаБезопасностьРоссияСергей Собянин
 
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