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ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области
ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области - РИА Новости Крым, 19.08.2023
ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области
Украинские военные с помощью беспилотника атаковали военный аэродром в Новгородской области, один самолет получил повреждения. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T13:52
2023-08-19T13:52
2023-08-19T13:52
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министерство обороны рф
новгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Украинские военные с помощью беспилотника атаковали военный аэродром в Новгородской области, один самолет получил повреждения. Об этом сообщили в Минобороны.Беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома. По аппарату открыли огонь из стрелкового оружия.ВСУ постоянно пытается наносить удары дронами по территории России. Так, 18 августа силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Его обломки упали в районе Экспоцентра и повредили фасад павильона. А за день до этого ВСУ предприняли попытку атаковать в Черном море корабли ЧФ морским беспилотным катером – он был уничтожен в 237 км юго-западнее Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымом сбита украинская ракета С-200 - МинобороныЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУБеспилотник ВСУ вновь попытался атаковать корабль ЧФ в Черном море
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, новгородская область, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области
Минобороны РФ: ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области