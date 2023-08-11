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Следком предъявил обвинение экс-командующему сухопутными восками ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Следком предъявил обвинение экс-командующему сухопутными восками ВСУ
Следком предъявил обвинение экс-командующему сухопутными восками ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Следком предъявил обвинение экс-командующему сухопутными восками ВСУ
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, который сейчас занимает должность главы... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T10:21
2023-08-11T10:27
ск рф (следственный комитет российской федерации)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, который сейчас занимает должность главы Киевской городской военной администрации. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Он обвиняется в том, что по его приказу с марта 2016 по август 2019 года совершались обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Об этом главе Следственного комитета РФ было доложено на выездном совещании в Херсонской области.Работа поисковых отрядов и идентификация неопознанных тел мирных граждан в республиках Донбасса продолжается. К настоящему времени установлены личности более 250 человек.В текущем году в судебно-экспертном центре СКР назначено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, более 700 уже завершено. Согласно заключениям, стоимость восстановления разрушенных в результате обстрелов объектов, по которым уже завершены исследования, составляет порядка 1,5 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяЗверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решеткуНа Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра
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ск рф (следственный комитет российской федерации), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, всу (вооруженные силы украины), новости
Следком предъявил обвинение экс-командующему сухопутными восками ВСУ

Экс-командующий сухопутных войск ВСУ Попко заочно обвинен в убийствах на Донбассе – СК

10:21 11.08.2023 (обновлено: 10:27 11.08.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, который сейчас занимает должность главы Киевской городской военной администрации. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Он обвиняется в том, что по его приказу с марта 2016 по август 2019 года совершались обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Об этом главе Следственного комитета РФ было доложено на выездном совещании в Херсонской области.
"В результате его (Сергея Попко – ред.) преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, разрушены или частично повреждены более 370 объектов инфраструктуры Донбасса" - говорится в сообщении.
Работа поисковых отрядов и идентификация неопознанных тел мирных граждан в республиках Донбасса продолжается. К настоящему времени установлены личности более 250 человек.
В текущем году в судебно-экспертном центре СКР назначено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, более 700 уже завершено. Согласно заключениям, стоимость восстановления разрушенных в результате обстрелов объектов, по которым уже завершены исследования, составляет порядка 1,5 млрд рублей.
Главе ведомства также доложено о полученных в ходе допросов украинских пленных сведениях о поставках иностранного вооружения ВСУ и другим воинским формированиям. До начала СВО Украина получала вооружение и боеприпасы от 20 государств, из которых 16 – члены НАТО. После начала СВО зафиксировано значительное наращивание объема поставок и увеличение числа стран-поставщиков.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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