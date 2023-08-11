https://crimea.ria.ru/20230811/sledkom-predyavil-obvinenie-eks-komanduyuschemu-sukhoputnymi-voskami-vsu-1130667744.html

Следком предъявил обвинение экс-командующему сухопутными восками ВСУ

Следком предъявил обвинение экс-командующему сухопутными восками ВСУ - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Следком предъявил обвинение экс-командующему сухопутными восками ВСУ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, который сейчас занимает должность главы... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T10:21

2023-08-11T10:21

2023-08-11T10:27

ск рф (следственный комитет российской федерации)

события в донбассе

ситуация в донбассе: новости и комментарии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко, который сейчас занимает должность главы Киевской городской военной администрации. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Он обвиняется в том, что по его приказу с марта 2016 по август 2019 года совершались обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Об этом главе Следственного комитета РФ было доложено на выездном совещании в Херсонской области.Работа поисковых отрядов и идентификация неопознанных тел мирных граждан в республиках Донбасса продолжается. К настоящему времени установлены личности более 250 человек.В текущем году в судебно-экспертном центре СКР назначено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, более 700 уже завершено. Согласно заключениям, стоимость восстановления разрушенных в результате обстрелов объектов, по которым уже завершены исследования, составляет порядка 1,5 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяЗверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решеткуНа Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования Днепра

https://crimea.ria.ru/20230802/uchilsya-byt-terroristom-28-letnego-zhitelya-khersona-zaklyuchili-pod-strazhu-1130495800.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, всу (вооруженные силы украины), новости