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Зверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решетку - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Зверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решетку
Зверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решетку - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Зверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решетку
Верховый суд Донецкой Народной Республики признал виновным 31-летнего украинского военного в убийстве мирного жителя. Информация об этом размещена на сайте... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T12:01
2023-08-07T12:02
донецкая народная республика (днр)
мариуполь
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
закон и право
генеральная прокуратура рф
общество
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Верховый суд Донецкой Народной Республики признал виновным 31-летнего украинского военного в убийстве мирного жителя. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры РФ."Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады вооруженных сил Украины, - говорится в сообщении. - Он признан виновным по статьям: "убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти" и "жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории".По материалам суда, осужденный в марте 2022 года вместе с другими военнослужащими украинских воинских формирований находились в Мариуполе на боевой позиции. Оборудована она была на территории детского сада. Там он избил кулаками и ногами мирного жителя. Таким образом служащий ВСУ пытался исполнить приказ командира роты о допросе этого жителя. Его целью было получить признание в содействии вооруженным силам ДНР и Российской Федерации.Всего было нанесено 15 ударов, от которых мужчина скончался. Тело своей жертвы Михайлов сбросил в канализационный колодец и поджег.Верховный суд ДНР признал его виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы. Наказание служащий ВСУ буде отбывать в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:С февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных гражданМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталовСтрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ
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донецкая народная республика (днр), мариуполь, всу (вооруженные силы украины), происшествия, закон и право, генеральная прокуратура рф, общество, новые регионы россии, новости
Зверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решетку

Боевик ВСУ приговорен к 25 годам заключения за убийство мирного жителя в Мариуполе

12:01 07.08.2023 (обновлено: 12:02 07.08.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Верховый суд Донецкой Народной Республики признал виновным 31-летнего украинского военного в убийстве мирного жителя. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады вооруженных сил Украины, - говорится в сообщении. - Он признан виновным по статьям: "убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти" и "жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории".
По материалам суда, осужденный в марте 2022 года вместе с другими военнослужащими украинских воинских формирований находились в Мариуполе на боевой позиции. Оборудована она была на территории детского сада. Там он избил кулаками и ногами мирного жителя. Таким образом служащий ВСУ пытался исполнить приказ командира роты о допросе этого жителя. Его целью было получить признание в содействии вооруженным силам ДНР и Российской Федерации.
Всего было нанесено 15 ударов, от которых мужчина скончался. Тело своей жертвы Михайлов сбросил в канализационный колодец и поджег.
Верховный суд ДНР признал его виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы. Наказание служащий ВСУ буде отбывать в исправительной колонии строгого режима.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)МариупольВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияЗакон и правоГенеральная прокуратура РФОбществоНовые регионы РоссииНовости
 
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