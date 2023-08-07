https://crimea.ria.ru/20230807/zverskoe-ubiystvo-sud-na-25-let-otpravil-sluzhaschego-vsu-za-reshetku-1130578900.html

Зверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решетку

Зверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решетку - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Зверское убийство: суд на 25 лет отправил служащего ВСУ за решетку

Верховый суд Донецкой Народной Республики признал виновным 31-летнего украинского военного в убийстве мирного жителя. Информация об этом размещена на сайте... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T12:01

2023-08-07T12:01

2023-08-07T12:02

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Верховый суд Донецкой Народной Республики признал виновным 31-летнего украинского военного в убийстве мирного жителя. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры РФ."Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады вооруженных сил Украины, - говорится в сообщении. - Он признан виновным по статьям: "убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти" и "жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории".По материалам суда, осужденный в марте 2022 года вместе с другими военнослужащими украинских воинских формирований находились в Мариуполе на боевой позиции. Оборудована она была на территории детского сада. Там он избил кулаками и ногами мирного жителя. Таким образом служащий ВСУ пытался исполнить приказ командира роты о допросе этого жителя. Его целью было получить признание в содействии вооруженным силам ДНР и Российской Федерации.Всего было нанесено 15 ударов, от которых мужчина скончался. Тело своей жертвы Михайлов сбросил в канализационный колодец и поджег.Верховный суд ДНР признал его виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы. Наказание служащий ВСУ буде отбывать в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:С февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных гражданМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталовСтрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУ

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мариуполь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), мариуполь, всу (вооруженные силы украины), происшествия, закон и право, генеральная прокуратура рф, общество, новые регионы россии, новости