Рейтинг@Mail.ru
РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240819/rf-otvetit-na-popytki-polshi-sbivat-rossiyskie-rakety-nad-ukrainoy--mid-1139702226.html
РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД
РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД - РИА Новости Крым, 19.08.2024
РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД
Москва отреагирует "адекватно и конкретно" на возможные попытки Польши перехватить российские ракеты над Украиной, заявил директор третьего европейского... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T10:07
2024-08-19T10:07
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
польша
украина
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_0:55:3078:1786_1920x0_80_0_0_c014bbba474e0573e2983dfdf6ed9548.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Москва отреагирует "адекватно и конкретно" на возможные попытки Польши перехватить российские ракеты над Украиной, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Тяпкин также отметил, что МИД РФ неоднократно указывал на риски, которыми чревато потенциальное прямое участие западных стран в боевых действиях на стороне киевского режима.Киев ранее неоднократно призывал страны НАТО создать над Украиной бесполетную зону и перехватывать российские средства поражения. Североатлантический альянс не поддерживает это инициативу потенциальной прямой вовлеченности в военный конфликт.В июле этого года Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сферах обороны и безопасности. По словам Владимира Зеленского, одним из пунктов документа предусматривает перехват ракет и беспилотников над территорией Украины, летящих в западном направлении.Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСГермания поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAPГромкая ночь на Украине – какие объекты уничтожены
россия
польша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d6a9edf8396386041a877bc76d32af0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, польша, украина, новости, политика
РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД

Москва адекватно ответит на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной – МИД РФ

10:07 19.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Москва отреагирует "адекватно и конкретно" на возможные попытки Польши перехватить российские ракеты над Украиной, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими Вооруженными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной", - цитирует дипломата РИА Новости.
Тяпкин также отметил, что МИД РФ неоднократно указывал на риски, которыми чревато потенциальное прямое участие западных стран в боевых действиях на стороне киевского режима.
Киев ранее неоднократно призывал страны НАТО создать над Украиной бесполетную зону и перехватывать российские средства поражения. Североатлантический альянс не поддерживает это инициативу потенциальной прямой вовлеченности в военный конфликт.
В июле этого года Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сферах обороны и безопасности. По словам Владимира Зеленского, одним из пунктов документа предусматривает перехват ракет и беспилотников над территорией Украины, летящих в западном направлении.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭС
Германия поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAP
Громкая ночь на Украине – какие объекты уничтожены
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияПольшаУкраинаНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Прокуратура начала проверку из-за невывоза мусора в Симферополе
12:25В Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории
12:18Яблочный Спас - приметы и традиции
11:53В Симферополе на а/с "Курортная" установили новый досмотровый павильон
11:40В Армянске будет громко из-за учебных стрельб
11:22В Ростовской области после атаки БПЛА 18 пострадавших – введен режим ЧС
11:16Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской области
11:13Ялта частично обесточена из-за аварии на электросетях
10:45Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии
10:40Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"
10:32Пенсионеры в Крыму лишились 1,7 млн рублей: осужден курьер мошенников
10:07РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД
09:56В Новороссийском порту будут стрелять
09:25Ситуация на Крымском мосту: очередь за час выросла в два раза
09:05В Крыму 14-летняя школьница работала курьером у мошенников
08:57Русской тельняшке – 150 лет
08:50В РФ ужесточат наказание за вовлечение детей в преступления через Сеть
08:31Сильная жара идет на Кубань
08:07На Крымском мосту очередь выросла вдвое
07:55На подконтрольной Киеву части Запорожья повреждена инфраструктура
Лента новостейМолния