https://crimea.ria.ru/20240819/rf-otvetit-na-popytki-polshi-sbivat-rossiyskie-rakety-nad-ukrainoy--mid-1139702226.html

РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД

РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД - РИА Новости Крым, 19.08.2024

РФ ответит на попытки Польши сбивать российские ракеты над Украиной – МИД

Москва отреагирует "адекватно и конкретно" на возможные попытки Польши перехватить российские ракеты над Украиной, заявил директор третьего европейского... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T10:07

2024-08-19T10:07

2024-08-19T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Москва отреагирует "адекватно и конкретно" на возможные попытки Польши перехватить российские ракеты над Украиной, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Тяпкин также отметил, что МИД РФ неоднократно указывал на риски, которыми чревато потенциальное прямое участие западных стран в боевых действиях на стороне киевского режима.Киев ранее неоднократно призывал страны НАТО создать над Украиной бесполетную зону и перехватывать российские средства поражения. Североатлантический альянс не поддерживает это инициативу потенциальной прямой вовлеченности в военный конфликт.В июле этого года Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сферах обороны и безопасности. По словам Владимира Зеленского, одним из пунктов документа предусматривает перехват ракет и беспилотников над территорией Украины, летящих в западном направлении.Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСГермания поставит Киеву 30 танков Leopard и 400 бронемашин MRAPГромкая ночь на Украине – какие объекты уничтожены

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, польша, украина, новости, политика