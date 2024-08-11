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Громкая ночь на Украине – какие объекты уничтожены - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Громкая ночь на Украине – какие объекты уничтожены
Громкая ночь на Украине – какие объекты уничтожены - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Громкая ночь на Украине – какие объекты уничтожены
На Украине ночью воздушная тревога была объявлена в 14 областях, взрывы прозвучали в Запорожской, Харьковской, Киевской областях и в подконтрольной Киеву части... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T10:55
2024-08-11T10:55
украина
запорожье
харьков
киев
полтава
кривой рог
днепропетровская область
взрыв
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. На Украине ночью воздушная тревога была объявлена в 14 областях, взрывы прозвучали в Запорожской, Харьковской, Киевской областях и в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщают местные власти.В Запорожье удары наносились по объектам инфраструктуры военного значения в селах Пятихатка, Новоандреевка и Белогорье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.В Краматорске на подконтрольной Украине части ДНР также был поражен инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава донецкой ОВА Вадим Финашкин."Второе утро подряд бьют по Краматорску. Сегодня – опять по инфраструктурному объекту", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, взрывы прозвучали в пригороде Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, после воздушной атаки горела крыша двухэтажного административного здания в районном центре Золочев. Повреждены энергосети в Золочевском районе и производственные помещения в Митрофановке Купянского района.Взрывы прозвучали также в Киеве, Полтаве и Кривом Роге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены19 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУВзрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, запорожье, харьков, киев, полтава, кривой рог, днепропетровская область, взрыв, новости
Громкая ночь на Украине – какие объекты уничтожены

На Украине взрывами повреждены объекты инфраструктуры и административные здания

10:55 11.08.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. На Украине ночью воздушная тревога была объявлена в 14 областях, взрывы прозвучали в Запорожской, Харьковской, Киевской областях и в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщают местные власти.
В Запорожье удары наносились по объектам инфраструктуры военного значения в селах Пятихатка, Новоандреевка и Белогорье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.
В Краматорске на подконтрольной Украине части ДНР также был поражен инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава донецкой ОВА Вадим Финашкин.
"Второе утро подряд бьют по Краматорску. Сегодня – опять по инфраструктурному объекту", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, взрывы прозвучали в пригороде Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.
По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, после воздушной атаки горела крыша двухэтажного административного здания в районном центре Золочев. Повреждены энергосети в Золочевском районе и производственные помещения в Митрофановке Купянского района.
Взрывы прозвучали также в Киеве, Полтаве и Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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УкраинаЗапорожьеХарьковКиевПолтаваКривой РогДнепропетровская областьВзрывНовости
 
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